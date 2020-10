Polizei ermittelt: Unbekannter entblößt sich im Regionalzug - dann geht er noch einen Schritt weiter

Zwischen München und Rosenheim (Bayern): In einem Regionalzug hat ein Unbekannter eine Frau belästigt. Bevor er flieht, geht er noch einen Schritt weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

München/Rosenheim - Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagabend (13.10.2020) vor einer Frau in einem Regionalzug entblößt. Der Exhibitionist und das Opfer waren in dem Zug von München* nach Rosenheim unterwegs. Bevor der Mann den Zug verließ, eskalierte sein Verhalten noch weiter.

Bayern: Polizei sucht nach Vorfall in Regionalzug zwischen München und Rosenheim nach Zeugen

Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim ermittelt nun in dem Fall. Dem Unbekannten werden exhibitionistische Handlungen vorgeworfen. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen durch die Polizei lautet wie folgt:

Anfang 20

etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

dunkelblonde bis hellbraune Haare

hellhäutig

blaue Jeanshose

hellgraue Sweatjacke

schwarze Turnschuhe

rote Sporttasche

schwarze Mund-Nasen-Bedeckung

schwarze „Over-ear“-Kopfhörer (auffällig laute Musik)

Laut den bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 17.40 Uhr, nachdem der unbekannte Mann vermutlich in Aßling in den Regionalzug einstieg. Möglich ist auch, dass er bereits am Bahnhof in Grafing den Meridian 79031 betrat.

Mann belästigt Frau in Regionalzug in Bayern - dann spitzt sich Verhalten zu

Er nahm in einer Sitzgruppe Platz. Schräg gegenüber saß bereits ein anderer Fahrgast. Noch vor dem Halt in Ostermünchen musste die in der Nähe sitzende Frau aus dem Landkreis Rosenheim mit ansehen, wie sich der Unbekannte mehrfach in den Schritt fasste. Dann öffnete er seine Hose und zeigte seine Genitalien.

Die #Bundespolizei ermittelt wegen exhibitionistischer Handlungen am 13. Oktober, gegen 17:45 Uhr, im Regionalzug zwischen #München und #Rosenheim. Erst belästigte ein Unbekannter eine Frau, dann urinierte er in einen Müllbehälter. #Täterbeschreibung: https://t.co/E5eWLWByvq *RO pic.twitter.com/1zDBblpGRZ — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) October 14, 2020

Bevor der Zug in Rosenheim anhielt, wechselte der Unbekannte den Platz und urinierte wohl in einen Mülleimer. Es liegt nahe, dass er am Rosenheimer Bahnhof den Zug verließ. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Vorfalls sich zu melden. Hinweise zu Tat und Tatverdächtigem können bei der Bundespolizeiinspektion Rosenheim direkt oder telefonisch über die Rufnummer 08031 80262102 abgegeben werden. (jey) tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.