So wurde Oberbayern zu Deutschlands Vorzeige-Region: Heimatforscher erklärt, was das Gebiet einzigartig macht

Von: Cornelia Schramm

Teilen

Oberbayern – schon immer eine Postkarte wert: Auf dem Bild sieht man unsere Berge, eine Frau im Dirndl und den Schliersee. © imago

Michael Ritter ist gebürtiger Oberbayer, seit der Gebietsreform aber Schwabe. Der 61-Jährige wohnt im Kreis Aichach-Friedberg und arbeitet beim Landesverein für Heimatpflege. Michael Ritter appelliert, Bayern als kulturelle und wirtschaftliche Einheit zu sehen.

Dass Oberbayern aber schon seit zwei Jahrhunderten eine Sonderstellung hat, kann er nicht abstreiten.

Was macht Oberbayern einzigartig?

Fangfrage! (lacht) Wir Heimatpfleger setzen uns dafür ein, Bayern als Ganzes zu sehen. Jeder Regierungsbezirk hat landschaftliche und kulturelle Besonderheiten. Wegen seiner Fläche und Einwohner – jeder dritte Bayer lebt und arbeitet hier – spielt Oberbayern aber wirtschaftlich und politisch eine dominante Rolle. Hinzu kommt die Landeshauptstadt, die in vielen Bereichen Dreh- und Angelpunkt ist. In der Außenwahrnehmung hat sich aber ein klischeehaftes Bayern-Bild festgesetzt: tiefblaue Seen vor majestätischer Bergkulisse. Diese fraglos wunderschöne Gegend ist aber ja nur ein kleiner Teil Bayerns.

Heimatforscher erklärt: Das macht Oberbayern so einzigartig

Wer gab den Startschuss für ein so florierendes Oberbayern?

Die Regierungsbezirke im heutigen Sinne gibt es ja erst seit dem frühen 19. Jahrhundert. Das Kaiserreich war erloschen, das Staatsgebiet Bayerns wurde um schwäbische und fränkische Gebiete erheblich erweitert und den Wittelsbachern fielen geistliche und weltliche Territorien zu. 1806 wurde das Kurfürstentum dann auch noch zum Königreich erhoben. Fortan bauten die Regenten München zu einer Metropole für Wissenschaft und Kultur aus. Künstler, Industrielle und andere Kreise profitierten von der Nähe zum Herrscherhaus und den Behörden. Zudem entstanden in München viele Arbeitsplätze in der Verwaltung und in Gewerbe- und Dienstleistungsbereichen.

Welche Weichen mussten dafür gestellt werden?

Die Eisenbahn war enorm wichtig, weil sie erstmals schnelle Verbindungen in alle Landesteile ermöglichte. Fünf Jahre nach der ersten deutschen Strecke Nürnberg-Fürth wurde 1840 München-Augsburg eröffnet. Ab 1857 fuhr die Bayerische Maximiliansbahn über Holzkirchen bis Rosenheim und Salzburg. Das Netz wurde in alle Richtungen ausgebaut. Ein Wegbereiter war der Münchner Joseph Anton von Maffei, der als Industrieller einerseits und Mitglied des Bayerischen Landtags andererseits geradezu idealtypisch die enge Verquickung von Politik und Wirtschaft verkörperte. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde München im Maschinen- und Lokomotivbau führend. Die Stadt wuchs stetig, da weitere Industriebetriebe und mit ihnen auch Arbeiter zuzogen. 1916 begann etwa BMW mit dem Bau von Flugmotoren in Oberwiesenfeld.

Siemens verlegte 1949 seinen Sitz von Berlin nach München

Wie haben sich diese Entwicklungen auf das Umland ausgewirkt?

Das enorme Wachstum Münchens hatte zur Folge, dass Gemeinden im Umland immer stärker für die bauliche Entwicklung mitgenutzt und schließlich „geschluckt“ wurden. Dieser Prozess begann im 19. Jahrhundert mit zentrumsnahen Dörfern wie Giesing, Sendling oder Bogenhausen und setzte sich bis zu den letzten großen Eingemeindungen in den 1940er- Jahren fort. Seitdem hat das Wachstum nicht aufgehört.

Seit wann „boomt“ das Oberbayern von heute?

Nach dem Zweiten Weltkrieg ließen sich hier viele Firmen nieder, weil Bayern unter der wirtschaftsliberalen Besatzung der USA stand. Siemens etwa verlegte 1949 seinen Sitz von Berlin nach München und war mit bis zu 47 000 Mitarbeitern lange der größte Arbeitgeber. Der heutige Ballungsraum geht weit über die Stadtgrenzen hinaus. Übergänge in Nachbargemeinden sind fließend. Das 1902 gegründete Ottobrunn etwa hat heute über 20 000 Einwohner und in Germering, das vor 100 Jahren nur 1300 Bewohner zählte, wohnen heute 40 000 Menschen.

Die Einheimischen haben schnell verstanden, dass sie nicht nur mit der Landschaft, sondern auch mit ihrer Tradition punkten können.

Wie groß ist der Münchner „Speckgürtel“ heute?

Ein so unspezifischer Begriff lässt sich nur schwer abgrenzen. Der „Speckgürtel“ reicht weit über die Stadt und umliegende Landkreise hinaus. Das Einzugsgebiet für Berufspendler etwa reicht von Augsburg bis Landshut und von Ingolstadt bis Garmisch. Der wirtschaftliche Erfolg ist mittlerweile durch die Verkehrsprobleme, die hohen Abgaswerte und die überteuerten Mieten aber auch zur Herausforderung geworden.

Die Millionärsdichte am Starnberger See, am Tegernsee oder in Garmisch ist sehr hoch

Das betrifft heute ja auch die Alpenregionen ...

Der Süden Bayerns profitiert schon lange von seiner landschaftlichen Attraktivität. Adelige, Industrielle, Künstler und wohlhabende Bürger kamen bereits im 19. Jahrhundert zur Sommerfrische und kauften den Bauern die schönsten Plätze ab, um darauf ihre mondänen Villen zu errichten. Bis heute ist die Millionärsdichte am Starnberger See, am Tegernsee oder in Garmisch sehr hoch – dort leben Oligarchen und Scheichs neben Fußballern und anderen Stars.

Michael Ritter, Landesverein für Heimatpflege. © mm

Was macht die Alpenregionen so erfolgreich?

Die Einheimischen haben schnell verstanden, dass sie nicht nur mit der Landschaft, sondern auch mit ihrer Tradition punkten können. Schon vor über 100 Jahren wurden Gäste auf Heimatabenden mit Bauerntheater, Schuhplatteln und Volksmusik unterhalten. Und die Erfolgsgeschichte des Dirndls beruht erheblich darauf, dass es den Sommerfrischlerinnen so gut gefiel. Der Tourismus hat also dazu beigetragen, dass die Einheimischen im Süden ihre Trachten, Bräuche, Dialekte und Ortsbilder mehr wertschätzen und bewahren, als dies anderswo der Fall ist.

Wie sieht die Welt Oberbayern?

Das Selbstbild einer traditionsbewussten und gleichzeitig weltoffenen, fortschrittlichen Gesellschaft wird in Oberbayern seit Jahrzehnten gezielt gepflegt – und funktioniert bis heute bestens. Schon die Olympischen Spiele 1972 in München haben mit diesem Dualismus gespielt: Es wurde nicht nur ein Olympia-Dirndl kreiert, im hypermodernen Stadion ließ man auch Schuhplattler und Goaßlschnalzer auftreten.

Kommt daher das Mia-san-mia-Selbstverständnis?

Der wirtschaftliche Erfolg Münchens und Oberbayerns ist unbestritten. Er wurde hart erarbeitet, ist aber aus historischer Sicht auch glücklichen Umständen zu verdanken. Den Spruch „Mia san mia“ mag ich nicht, weil da ein gehöriges Maß an Überheblichkeit mitschwingt.

Die Sogkraft für Fachkräfte ist groß – werden diese auch schnell eingebayert?

Viele, die nach Oberbayern ziehen, sehen großes Potenzial für ihre Karriere und persönliche Lebensgestaltung. Ob sie sich darüber hinaus der neuen Heimat zugehörig fühlen, liegt maßgeblich an ihnen selbst. Wer sich in die Gemeinschaft einbringen will, hat dafür viele Möglichkeiten, etwa örtliche Vereine. Und wer als Zugezogener gerne Tracht tragen will, darf und soll dies natürlich tun.

Lesen Sie auch weitere Beiträge aus der Sonderbeilage „Oberbayern - eine Region im Aufbruch“ zum Jubiläum „75 Jahre Münchner Merkur“:

Grußwort von Verleger Dirk Ippen: Der Merkur – die bayerischste aller Zeitungen

Interview mit Ministerpräsident Markus Söder: „Mutti und der Schwiegersohn“: Söder erinnert sich an Merkels SMS in schweren Zeiten - „mit Lebensweisheiten

Wenn der Chefredakteur zur Mistgabel greift: Ein Arbeitsbesuch auf dem Hof der Zukunft

„75 Jahre Münchner Merkur“: So hat damals alles begonnen

„Mit Bleistift und Meterstab ist es nicht getan“: Handwerks-Präsident erklärt, warum die Berufe oft unterschätzt werden

„75 Jahre Münchner Merkur“: Ude und der Merkur – eine späte Liebe