Nach dem Frühlingstag im Alpenvorland: So fies schlägt der Winter zurück

Es wäre zu schön gewesen: Etwas Frühling lag am Montag in der Landeshauptstadt und im südlichen Oberbayern schon in der Luft. Doch bald ist es damit vorbei.

München - Ein Hauch von Frühling am Montag: Wohltuender Sonnenschein und die Winterjacke konnte man geöffnet lassen, so angenehm waren die Temperaturen. Doch dabei bleibt es natürlich nicht, schließlich sind wir ja noch mitten im meteorologischen Winter!

Der Deutsche Wetterdienst jedenfalls ist überzeugt: Der Winter hat noch nicht aufgegeben und schlägt Anfang Februar zurück! Bis Mittwoch bleibt es für diese Jahreszeit aber noch zu mild. Zwar kann es ab Montagabend windig und in den Bergen auch stürmisch werden. Hierzu gibt es sogar eine amtliche Wetterwarnung. Am Dienstag wird es regnerischer, doch am Mittwoch werden an der Salzach erneut bis zu 13 Grad gemessen.

Ab Donnerstag kommt der Schnee zurück

Winterlicher wird es dann in der Nacht zum Donnerstag: Im südlichen Oberbayern muss mit Schneeregen und teilweise kräftigem Schneefall gerechnet werden. Es kann in Höhenlagen glatt werden. Auch tagsüber schneit es an den Alpen durchgehen, oberhalb von 500 bis 600 Metern kann es Graupelschauer geben. Die Temperaturen bleiben aber deutlich im Plusbereich.

Niederschlag und Schnee gibt es auch in der Nacht zum Freitag - und langsam sinken dann die Temperaturen. Der Schnee bleibt dann auch im Flachland liegen und es kann glatt werden. Zum Wochenende und besonders Anfang der kommenden Woche ist dann endgültig mit frostigen Temperaturen zu rechnen. Mehr als 2-3 Grad sind zum Wochenanfang nicht drin, bis Mitte kommender Woche können laut DWD die Tiefsttemperaturen sogar in zweistellige Minusbereiche abrutschen.

Der Langzeittrend des DWD in dieser Grafik Bayern zeigt es deutlich: Ab Dienstag (6. Februar) rechnen die Meteorologen mit einem Temperaturknick. Besonders frostig soll es am Mittwoch werden.

mag

Rubriklistenbild: © ejaugsburg/pixabay.com