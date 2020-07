Münchnerin nach Urlaub in den Bergen weiter vermisst: Polizei geht nach intensiver Suche neuer Spur nach

Eine Münchner Urlauberin ist in den Berchtesgadener Bergen verschwunden. Die Polizei sucht die Gegend mit Hubschraubern ab und geht nun einer neuen Spur nach.

Update, 28. Juli, 9.20 Uhr: Noch immer wird nach der vermissten Renate Bundschuh aus München gesucht (siehe unten). Wie die Polizei nun bekannt gab, suchte eine Hubschrauberbesatzung am vergangenen Samstag (25. Juli) die umliegenden Wandergebiete ab. Ein Polizeibergführer entdeckte schließlich im Gipfelbuch des Nordgipfels des Rabensteinhorns (Pflasterbachhorn) einen Eintrag, der der Vermissten zuzuordnen ist.

Es war der einzige Eintrag, der dort am 24. Juli 2020 eingetragen wurde. Eine zeitliche Angabe war jedoch nicht hinterlassen worden. Es ist laut Polizei nicht auszuschließen, dass auch andere Wanderer den Gipfel besucht, sich aber nicht im Gipfelbuch eingetragen haben oder die umliegenden Wanderwege an diesem Tag nutzten, wo ihnen die Vermisste möglicherweise begegnet ist.

53-jährige Wanderurlauberin vermisst. Sie wurde zuletzt am Freitag in einem Hotel in #BadReichenhall gesehen.



Die Polizei Bad Reichenhall bittet um Hinweise zum Verbleib der Vermissten unter 📞08651/9700.



Weitere Infos sowie Bild der 53-Jährigen:https://t.co/vPqQc5LbKR

Aufgrund der zeitlichen Abfolge des Tagesablaufs könnte die Vermisste den Eintrag im Gipfelbuch um die Mittagszeit oder am frühen Nachmittag des 24. Juli vorgenommen, sich dort noch kurze Zeit aufgehalten und danach den Rückweg angetreten haben. Am späten Nachmittag desselben Tages, gegen 17.45 Uhr, wurde sie von ihrem Ehemann per Messengerdienst auf ihrem Handy kontaktiert. Die Nachricht wurde laut Chatverlauf zwar übertragen, aber nicht gelesen.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die vermisste Renate Bundschuh am Freitag (24. Juli) im Zeitraum von 11 Uhr bis 17.30 Uhr in diesem Bereich gesehen? Beobachtungen können der Polizeiinspektion Bad Reichenhall unter Telefon 08651/970-0 gemeldet werden.

Münchnerin nach Wanderurlaub weiter vermisst: Mann wollte sie abholen, doch sie war nicht im Hotel - Polizei bislang ratlos

Update, 26. Juli 13.50 Uhr: Die Suche nach der vermissten Renate Bundschuh (53) aus München soll am Sonntagvormittag fortgesetzt werden. Das sagte Martin Emig, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd auf Nachfrage von BGLand24.de. Bislang fehle von ihr jede Spur, auch Hinweise seien noch keine eingegangen.

Die Vermisste hatte sich in den vergangenen Tagen alleine im Wanderurlaub aufgehalten. Sie war in einem Hotel in der Innenstadt Bad Reichenhalls eingemietet. Ihr Gatte wollte sie am Samstag (25. Juli 2020) wieder abholen, doch weder war sie im Hotel anzutreffen, noch reagierte sie auf Kontaktversuche.

Erstmeldung vom 25. Juli

München/Bad Reichenhall - In den Berchtesgadener Bergen ist eine Münchner Wanderurlauberin als vermisst gemeldet worden. Das ließ die Polizei Bad Reichenhall in einer Pressemitteilung verlauten. Die 53-jährige Renate Bundschuh wurde zuletzt am Freitag (24. Juli 2020) in einem Hotel in Bad Reichenhall gesehen. Weil sie seitdem nicht mehr aufgetaucht ist, hat ihr Ehemann bei der Polizei Bad Reichenhall eine Vermisstenanzeige aufgegeben.

München/Berchtesgaden: Vermisste war allein im Wanderurlaub unterwegs

Die Vermisste hatte sich in den vergangenen Tagen alleine im Wanderurlaub aufgehalten. Sie war in einem Hotel in der Innenstadt Bad Reichenhalls eingemietet. Ihr Gatte wollte sie am Samstag (25. Juli 2020) wieder abholen, doch weder war sie im Hotel anzutreffen, noch reagierte sie auf Kontaktversuche.

Berchtesgaden/München: Polizei sucht mit Polizeihubschraubern nach Urlauberin aus München

Die Beamten starteten eine groß angelegte Suchaktion mit Polizeihubschrauber und Beamten der Alpinen Einsatztruppe. Hierbei wurden vor allem die Berge in der Nähe von Bad Reichenhall abgesucht. Seit Dienstag sind keine Wanderziele der Vermissten bekannt.

Bad Reichenhall/München: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Münchner Wanderin

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Zum einen bei der Suche nach der Person selbst, die folgendermaßen beschrieben wird:

53 Jahre alt

Ca. 173 cm groß

Schwarze, schulterlange Haare

Brillenträgerin

Kleidung: Braune Wanderschuhe und graue Wanderkleidung.

Sie führt mit großer Wahrscheinlichkeit einen grasgrünen Wanderrucksack mit sich.

Insbesondere Wanderer sollen laut Polizei auf Gipfelbücher achten - womöglich hat sich die Vermisste in eines eingetragen.

Hinweise sollen an die Polizei Reichenhall (Telefonnummer 08651/9700) oder zu jeder anderen Polizeidienststelle geleitet werden. (cg)

