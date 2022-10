Goldener Herbst in Bayern: Doch wie geht es weiter? Winter- und Schnee-Prognosen sorgen für Verwirrung

Von: Felix Herz

Nach grauen und regenreichen Wiesn-Wochen dürfen sich die Menschen in Bayern nun über einen goldenen Herbst freuen. Doch: Was kommt danach?

München – Regen, Sonne, vergleichsweise hohe Temperaturen – das Wetter dieser Tage in Bayern ist mild und wechselhaft. Gleichzeitig ist es aber auch eine deutliche Verbesserung in Hinblick auf Ende September, wo unter anderem das Oktoberfest in München bei gefühltem Dauerregen ins Wasser fiel.

Wetter in Bayern: Goldener Herbst im Oktober – Verwirrung um Wettermodelle

„In den nächsten Tagen weiter goldenes Oktoberwetter“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung im neuesten YouTube-Video von Wetternet. Dabei zeigt er auf die Prognose für Montag, 10. Oktober, bis zum kommenden Wochenende: Rund 20 Grad hat es in diesen Tagen, bei gleichermaßen Sonne und Wolken.

Die große Frage ist aber: Wie geht es danach weiter? Hier sind sich die Wettermodelle uneins, vor allem zwischen den europäischen und amerikanischen Vorhersagen herrscht eine klare Diskrepanz. Laut Jung „halten die Amerikaner daran fest“, dass es nach Mitte Oktober, genauer, ab 15. Oktober, kühler wird und sogar Schnee in gerade einmal 900 Meter Höhe möglich ist.

Schnee in Bayern? Nicht im europäischen Wettermodell

Von einem Wintereinbruch nach Mitte Oktober in Bayern kann im europäischen Wettermodell keine Rede sein. „Ganz im Gegenteil zum amerikanischen Wettermodell“, erklärt Jung – „ganz spannend“, so der Diplom-Meteorologe. In den nächsten Tagen werde man sehen, wer hier Recht behält, erklärt er – und macht aber keinen Hehl daraus, dass er eher der Prognose des europäischen Wettermodells folgt.

Ein Blick noch weiter in die Zukunft dürfte zudem Winter- und Schneefans in Bayern und in München aufhorchen lassen. In einem weiteren Wetter-Video von wetternet erklärt Jung, dass es im Winter wohl bis zu zwei Grad wärmer als im bisherigen Durchschnitt werden könnte – das sagt unter anderem ein Langzeit-Wettermodell aus den USA. Dabei handle es sich jedoch noch nicht um eine Prognose, eher um einen Trend – der sich noch ändern könne. (fhz)

