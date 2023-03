Zeitberater Jonas Geißler gibt Tipps gegen den Mini-Jetlag nach der Uhrenumstellung

Von: Katrin Woitsch

Sonntag ist Zeitumstellung. Besonders morgens bringt das viele Menschen aus dem Takt. © IMAGO/imageBROKER/Oleksandr Latk

Dieses Wochenende wird die Uhr eine Stunde vorgestellt. Viele Menschen bringt das zweimal jährlich aus dem Takt. Jonas Geißler (43) aus München ist Zeitberater - und erklärt, was gegen den Mini-Jetlag hilft.

Jonas Geißler (43) aus München ist Zeitberater, Zeitforscher, Buchautor und Coach – er hat ein paar Tipps gegen Zeitdruck im Alltag.

Tragen Sie eine Armbanduhr?

Nein, ich habe keine. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will die Uhrzeit nicht leicht zugänglich haben. Natürlich gibt es in meinem Umfeld aber genug Uhren, an denen ich mich orientieren kann. Aber auch mein Handy nutze ich nur eingeschränkt, zum Beispiel nicht für Social Media oder für E-Mails. Ich profitiere jeden Tag davon, weil ich viel mehr ungestörte Zeit habe.

Ist das eine Strategie, um sich die Zeit selbst einzuteilen?

Ja, ich würde es Zeit-Souveränität nennen. Ich entscheide selbst, wie oft und wann ich mich mit Nachrichten befassen will. Das hat etwas entlastendes. Gleichzeitig übernehme ich die Verantwortung, täglich viele Entscheidungen darüber zu treffen, was ich nicht möchte und wovon ich mich befreie.

Wie oft schauen Sie am Tag nach der Uhrzeit?

Wenn ich einen Termin habe oder wenn ich meine Kinder von der Schule abholen muss. Natürlich auch, wenn ich ein Seminar gebe. Es wäre schließlich enttäuschend für meine Teilnehmer, wenn ich sie warten lassen würde. Man muss sich immer fragen, wann Pünktlichkeit nötig ist und wann nicht. Manchmal ist es viel besser, im Fluss der Zeit zu sein, statt auf Pünktlichkeit zu achten. Die Zeiten, die im Leben zählen, sind die, die wir nicht zählen.

Haben wir verlernt, auf unsere innere Uhr zu hören?

In der Schule lernen wir schon, uns der Uhrzeit zu unterwerfen. Das merken wir auch jedes Mal bei der Zeitumstellung, wir können uns dem nicht entziehen. Dabei verlernen wir, die Zeit als Freundin zu sehen. Sie auf uns zukommen zu lassen, statt zu versuchen, sie zu kontrollieren.

Das heißt, Zeit hat oft ein zu negatives Image?

Ich versuche, positiv auf die Zeit zu blicken. Sie vergeht im gleichen Maß, wie sie entsteht. Ich kann sie als etwas sehen, was immer knapp ist. Oder ich sage, sie kommt jeden Tag neu nach, sie ist eine treue Begleiterin. Zeit ist doch etwas Schönes, sie gehört zum Leben. Aber durch unser Bemühen, immer effizienter zu werden und mehr in den Tag zu packen, entwickeln wir ein aggressives Verhalten gegenüber der Zeit. Das ist schade. Irgendwann ist alles gemanagt, aber die Lebensqualität, die Freude, und der Spaß bleiben auf der Strecke.

Wie positiv sehen Sie Uhren? Haben sie Rhythmus in unser Leben gebracht oder uns das Gespür für unseren eigenen Rhythmus genommen?

Die Uhren haben den Takt gebracht. Das ist aber ein totes Zeitmuster – immer gleich, ohne Abweichungen. Alles Lebendige hat einen Rhythmus, der etwas abweicht. Das Herz schlägt nicht ganz regelmäßig, auch bei den Jahreszeiten gibt es kleine Abweichungen. Wir sind Lebewesen – also sollten wir die Vertaktung nicht übertreiben. Ich will nicht sagen, dass ohne Uhren alles besser war. Sie haben einen großen Teil des Wohlstands in unser Leben gebracht, weil wir durch sie konsequent Zeit in Geld verrechnen können. Aber durch sie verlieren wir auch manchmal den Kontakt zu unserem Rhythmus und damit zur Natur.

Als Zeitberater haben Sie sicher Tipps, wie wir unseren eigenen Rhythmus besser wahrnehmen?

Natürlich, ich arbeite viel für Unternehmen. Wenn sie innovativer oder nachhaltiger werden wollen, müssen sie manchmal etwas an ihrem Umgang mit Zeit verändern. Ich gebe zum Beispiel Tipps für fokussiertes, störungsfreies Arbeiten. Dafür muss man auf alles verzichten, was Aufmerksamkeit kapert. Die beste Art der Selbstkontrolle ist, Situationen zu vermeiden, in denen man sich ständig selbst kontrollieren muss. Es kann zum Beispiel helfen, das Handy auf Flugmodus zu stellen. Auf persönlicher Ebene wäre mein Rat, abends nicht mit einem Schuldgefühl ins Bett zu gehen. Wir haben oft das Gefühl, wir könnten noch mehr reinpacken in den Tag, noch produktiver sein. Meistens sehen wir abends nur das, was wir nicht geschafft haben. Wir sollten uns eher auf das konzentrieren, was gelungen ist – und gelassen und selbstbewusst schlafen gehen.

Geraten auch Sie als Profi gelegentlich unter Zeitdruck?

Natürlich und das ist völlig normal. Wir dürfen nicht immer den Anspruch haben, dass alles perfekt läuft und sollten uns nicht grämen, wenn es anders kommt als geplant. Man kann nicht alles kontrollieren. Wenn von dem, was ich mir vornehme, 80 Prozent schaffe, ist das eine gute Bilanz. Die letzten 20 Prozent kosten sehr viel Kraft und haben viel Frustpotenzial. Die würde ich lieber wegschnaufen. Es gibt natürlich Schwerwiegendes, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber ich erlebe oft, dass Menschen ihrem tägliches Tun zu viel Bedeutung aufladen. Ab und zu sollte man sich das mal ein bisschen zurechtrücken, eine Gelassenheit entwickeln.

Warum sind Pausen oder Ruhezeiten so wichtig?

Im Gehirn laufen im Schlaf sehr wichtige Prozesse ab: verarbeiten, lernen. So was passiert auch beim Abwarten, Schlendern, Dösen oder bei Langeweile. Spätestens wenn man kreativ tätig ist, braucht man solche Zeitoasen. Unser Gehirn spielt uns dann neue Ideen und Impulse zu. Diese Phasen sind auch wichtig, um Abstand zu den Dingen zu gewinnen. Nach einem Spaziergang sieht die Welt oft schon ganz anders aus. Selbst der erfolgreiche Unternehmer Warren Buffett hat in seinem Kalender nur wenige Termine pro Woche stehen. Den Rest der Zeit denkt er nach, um kluge Entscheidungen zu treffen. Das ist sein Erfolgsgeheimnis.

Die Pandemie hatte für viele eine entschleunigende Wirkung. Hat sich unser Zeitgefühl dadurch verändert?

Die Corona-Zeit hat für viele ganz neue Zeiterfahrungen ermöglicht oder erzwungen. Für die einen wurde es noch stressiger. Andere hatten auf einmal sehr viel freie Zeit. Ob sie das als Ent- oder Anspannung erlebt haben, war individuell unterschiedlich. Einige hatten Existenzängste, andere haben das als befreiend erlebt. Manche Leute fingen wieder an spazieren zu gehen, um des spazierens willen. Das Schlendern hat eine Renaissance erlebt.

Geht uns das jetzt wieder verloren?

Manchmal durch den Druck, den wir uns selbst machen. In der Berufswelt gilt leider oft: Du bist nur ein guter Mitarbeiter, wenn du keine Zeit hast. Wenn jemand zu viel Zeit hat, ist das verdächtig. Das führt dazu, dass Leute künstlich Zeitdruck erzeugen, um zu beweisen, dass sie gute Mitarbeiter sind. Natürlich gibt es auch viele Strukturen, die Zeitdruck begünstigen und an denen die Politik oder die Unternehmensleitung etwas ändern sollte. Wir dürfen nicht alles auf die einzelnen Menschen abwälzen.

Wieso verändert sich unser Zeitgefühl mit steigendem Alter?

Das liegt daran, dass die erlebte Zeit immer in Relation zu den gelebten Jahren gesehen wird. Wenn man fünf ist dauert das eine Jahr, bis wieder Weihnachten ist, ewig. Wir haben das Gefühl, die Zeit vergeht langsamer, wenn wir neue Erfahrungen machen. Das tut man als Kind mehr. Wenn man vieles schon gesehen hat, vergeht die Zeit gefühlt schneller. Gelebte Zeit kommt einem länger vor, wenn man sich dem Neuen öffnet. Es reicht oft schon, mal auf einem neuen Weg in die Arbeit zu gehen oder die Perspektive auf etwas zu verändern.

Wenn die Uhr umgestellt wird, haben wir das Gefühl, aus dem Takt zu geraten. Wie können wir diesen Mini-Jetlag abfangen?

Die Uhren werden immer von Samstag auf Sonntag umgestellt. Eine Möglichkeit wäre, zwei Schritte daraus zu machen. Also Sonntag erst mal eine halbe Stunde früher aufzustehen und am Montag dann noch mal eine halbe Stunde. Genervt sind wir von der Zeitumstellung im Frühjahr vor allem morgens, wie Umfragen zeigen. Befragt man die Leute abends noch mal, finden sie es schon nicht mehr so schlimm – auch weil es ab nächster Woche länger hell ist. Auch dabei hilft also der Blick auf die positiven Seiten. Ich habe schulpflichtige Kinder und weiß jetzt schon, dass wir Montagfrüh alle etwas müder sein werden als sonst. Aber ich rege mich einfach nicht drüber auf.

Aktuelles Buch mit Harald Lesch

„Alles eine Frage der Zeit“ – so heißt das Buch, das Jonas Geißler gemeinsam mit seinem mittlerweile verstorbenen Vater Karlheinz und dem Astrophysiker Harald Lesch herausgebracht hat. Sie erklären gemeinsam, wie die großen Krisen wie Artensterben, Klimawandel und Pandemie mit dem Faktor Zeit zusammenhängen. Außerdem geht es um den wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und persönlichen Umgang mit der Zeit. Die drei Autoren erklären auf unterhaltsame Weise, wie wir zu mehr Zeitwohlstand finden .Das Buch ist im Oekom-Verlag erschienen (272 Seiten, 20 Euro). ISBN: 978-3-96238-248-3