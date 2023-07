Hitze-Wochenende in Bayern mit Folgen: Gewitter im Anmarsch, Musik-Event unterbrochen

Von: Lukas Schierlinger

Bewohner Bayerns blicken auf ein waschechtes Hitze-Wochenende zurück. Zum Wochenstart drohen nun Gewitter.

München – Das hochsommerliche Wetter mit Temperaturen über 30 Grad hat in vielen Regionen Bayerns am Wochenende für volle Freibäder und Seen gesorgt. Die höchste Temperatur im Freistaat wurde laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit 35,3 Grad im unterfränkischen Kitzingen gemessen. Das ist nur ein vorläufiger Spitzenwert, erfahrungsgemäß erreichen die Temperaturen erst am späteren Nachmittag ihren Höchstwert. Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) lieferte unlängst mehrere Ratschläge für heiße Tage.

Unwettergefahr in Bayern steigt: DWD warnt vor einzelnen Gewittern am Montag

Nach den heißen Tagen steigt nun aber die Unwettergefahr, während in anderen Regionen der Bundesrepublik eine Unwetter-Warnung für Deutschland mit Gewitterlinie, Hagel und Starkregen herausgegeben wurden, sollen in Bayern erst am Montag sollen einzelne Gewitter kommen. Der DWD hatte am Wochenende eine Hitzewarnung herausgegeben, aber keine Unwetter-Warnung für Gewitter wie in Niedersachsen oder Gewitter und Sturm an der Küste.

Beim Fürth Festival in Mittelfranken wurde deshalb eine Veranstaltung am Sonntagnachmittag unterbrochen und erst am späteren Nachmittag wieder fortgesetzt. In der Nacht zum Montag soll es der Prognose zufolge teils wolkig, teils klar werden. Aus Westen nähern sich demnach einzelne Schauer oder Gewitter, die aber nur wenige Gebiete treffen. Die Luft kühlt sich kaum ab, in den großen Städten und am Untermain sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad, sonst liegen sie nachts zwischen 19 und 13 Grad.

Wetter-News Bayern: Erst Hitze, dann Gewittergefahr

Während für den Sonntag auch in Hessen eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben wurde, soll es am Montag in den meisten Regionen Bayerns mehr Sonne als Wolken geben, aber auch einige Schauer oder Gewitter, die von Westen nach Osten ziehen. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 28 und 34 Grad. In der Nacht zum Dienstag soll es wechselnd bis gering bewölkt und größtenteils trocken sein. Der DWD rechnet weiterhin mit einer hohen Waldbrandgefahr in weiten Teilen Bayerns.

Allein im Landkreis Schwandorf wurde die Feuerwehr am Wochenende zu acht Wald- und Flächenbränden gerufen, wie der örtliche Kreisbrandmeister mitteilte. In Hofheim in Unterfranken brannte am Sonntag ein Mähdrescher aus und das Feuer griff auf ein Feld in der Nähe eines Waldes über. Die Einsatzkräfte benutzten unter anderem einen Löschhubschrauber, wie die Polizei berichtete. Im oberfränkischen Stockheim drohte ein Feuer am Sonntagnachmittag auf einen Wald überzugreifen. (lks/dpa)

