Musik und Modellflug – unsere Tipps zum Wochenende 

Ein sonniges Wochenende steht bevor. Für alle, die noch nicht wissen, wie sie das Wochenende verbringen sollen, haben wir hier einige Tipps zusammengestellt.

Musik im Museumsdorf

Im Museumsdorf von Markus Wasmeier in Schliersee wird’s musikalisch. „Aufgspuit“ heißt es am Sonntag ab 11 Uhr, wenn Musikanten aus ganz Bayern singen, spielen und tanzen.

Orte im Wettstreit

Wer kennt noch „Spiel ohne Grenzen“ aus dem Fernsehen? So etwas ähnliches gibt es am Samstag, 29. Juni, auf Gut Hub in Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau). Dort heißt der Gaudiwettkampf „Miteinand und Gegeneinand“. Ab 18.30 Uhr werden sieben Dorfteams gegeneinander antreten: natürlich Gastgeber Penzberg sowie Teams aus Antdorf, Benediktbeuern, Beuerberg, Iffeldorf, Seeshaupt und Sindelsdorf – wobei zu jedem Team die „Dorfschönheit“ gehört. So wollen es die Regeln. Die Mannschaften müssen sich in unterschiedlichen Disziplinen (Sport, Wissen und Geschicklichkeit) messen. Der Wettkampf findet zum dritten Mal nach 2009 und 2012 statt. Titelverteider ist Iffeldorf. Der Eintritt ist frei.

Waldfest am See

Eigentlich ist da keine Werbung nötig: Heute (ab 17 Uhr) und morgen (15 Uhr) findet eines der beliebten Waldfeste am Tegernsee stat, diesmal in Bad Wiessee am Sonnenbichl.

Modellflugzeuge

Am Sonntag ab 10 Uhr gibt es einen Schnupperflugtag des Modellbau-Clubs München für Kinder und Jugendliche von neun bis 14 Jahren. Geboten werden neben Modellflugzeugen auch das Basteln von kleinen Basalholzfliegern und Übungen am Flugsimulator. Ort: MCM-Flugplatz Salmdorf-Haar (U2, Messestadt Ost), ab 10 Uhr.