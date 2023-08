29-Jährige rutscht aus und stürzt 300 Meter in den Tod: Freundin muss betreut werden

Von: Felix Herz

Eine 29-jährige Bergsteigerin aus Österreich ist in Bayern ums Leben gekommen – sie war 300 Meter tief in den Tod gestürzt. (Symbolbild) © Jan Eifert / IMAGO

Am Hochkalter in den bayerischen Alpen hat sich ein tragisches Unglück ereignet. Eine 29-Jährige aus Österreich ist in den Tod gestürzt.

Ramsau bei Berchtesgaden – Der Ausflug zweier Österreicherinnen in die bayerischen Alpen endete am Samstag, 19. August, in einer Tragödie. Dabei ist eine 29-jährige Bergsteigerin ums Leben gekommen. Ihre Begleiterin musste von der Bergwacht gerettet werden.

Der zweite Todesfall in den Alpen binnen kurzer Zeit: Auch eine 57-jährige Wanderin war vor Kurzem in den Tod gestürzt.

Tragödie in den Alpen: 29-Jährige stürzt 300 Meter in den Tod

Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 7.45 Uhr. Der Rettungsleitstelle Traunstein wurde eine abgestürzte Person gemeldet. Sofort rückte die Bergwacht samt Hubschrauber aus. Nach einer kurzen Suche mussten sie feststellen, dass „eine 29-jährige Frau aus Österreich bei einem Absturz tödliche Verletzungen erlitten hatte“, heißt es.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd erklärt in der Pressemitteilung weiter, dass die verunglückte Frau gemeinsam mit einer Begleiterin früh morgens von der Blaueishütte zur Blaueisumrahmung am Hochkalter gestartet war. „Beim ‚Ersten Turm‘ rutschte die 29-Jährige aus und stürzte ca. 300 Meter bergab in ein Schuttkar. Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen und war vermutlich sofort tot“, heißt es darin weiter.

Begleiterin muss gerettet und betreut werden – Polizei ermittelt

Der Hubschrauber „Christoph 14“ der bayerischen Bergwacht rettete anschließend die Begleiterin der verunglückten 29-Jährigen, die im Anschluss vom Kriseninterventionsdienst der Bergwacht betreut wurde. Unter Einsatz eines Polizeihubschraubers wurde schließlich die Leiche der jungen Frau geborgen.

„Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein untersucht jetzt ein Polizeibergührer, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit keine“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung. (fhz)

