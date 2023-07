Seit 2021 in Deutschland: Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Oberfranken festgenommen

Am Mittwoch ist bei einer Wohnungsdurchsuchung in Kronach ein Mann festgenommen worden, der für den IS gekämpft haben soll. © Sachelle Babbar/Imago

Bereits am Mittwoch (28. Juni) ist ein mutmaßlicher IS-Kämpfer in Kronach festgenommen worden. Der Haftbefehl wurde am Donnerstag erlassen.

Kronach – In der oberfränkischen Kreisstadt Kronach ist ein Mann festgenommen worden, der für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gekämpft haben soll. Nach aktuellen Angaben soll sich der Festgenommene bereits 2015 an Kämpfen des IS in Syrien beteiligt haben.

An „vorderster Front“ für den IS gekämpft

Für den IS sei er 2015 in Moskau angeworben worden, es folgte ein Koranstudium und eine militärische Ausbildung im syrischen Tabqa. Laut Behördenangaben habe er dann 22 Tage an der Seite des IS in Aleppo (im Norden von Syrien) gekämpft. Dabei sei er an „vorderster Front“ und mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen. Ziel des Angriffs soll eine Militärbasis syrischer Streitkräfte gewesen sein. Im August 2015, nach vier Monaten im IS, sei er aus Syrien ausgereist. Seit Ende 2021 soll sich der Mann in Deutschland aufgehalten haben.

Mann in Kronau bei Wohnungsdurchsuchung verhaftet

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Landkreis Kronach am Mittwoch (28. Juni) wurde der Beschuldigte festgenommen, informiert die Generalstaatsanwaltschaft. Am Donnerstag erließ der Ermittlungsrichter des Oberlandesgerichts München den Haftbefehl.

