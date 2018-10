Mutmaßlicher Rechtsterrorist in Bayern festgenommen - genauer Ort noch geheim 

Die Bundesanwaltschaft hat mehrere mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen - einen davon in Bayern. Aber es gibt noch offene Fragen.

München - Einen der sechs festgenommenen mutmaßlichen Rechtsterroristen hat die Polizei in Bayern gefasst. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen war der Verdächtige zu einer Montage unterwegs in Bayern, er kommt aber aus Sachsen. Wo genau der Zugriff am Montag erfolgte, blieb zunächst geheim. Die anderen Männer waren in Sachsen festgenommen worden.

Die sechs Deutschen sind nach Angaben der Bundesanwaltschaft unter anderem dringend verdächtig, eine rechtsterroristische Vereinigung namens „Revolution Chemnitz“ gegründet zu haben. Als zentrale Führungsfigur gilt der 31-jährige Christian K., der seit Mitte September in Untersuchungshaft sitzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gehören die Beschuldigten der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an und sollen sich als führende Personen in der rechtsextremistischen Szene Sachsens verstanden haben. Spätestens am 11. September 2018 haben sich die Beschuldigten den Ermittlungen zufolge zu der Gruppierung „Revolution Chemnitz“ zusammengeschlossen.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Matthias Balk