Bereits blau angelaufen: Bub (2) erstickt fast an Pfannkuchen – Polizisten werden zu Lebensrettern

Von: Katarina Amtmann

Die Mutter war beim Eintreffen der Polizisten völlig aufgelöst. Der Junge atmete nicht mehr selbstständig und war bereits blau angelaufen.

Schweinfurt - Ein Junge (2) ist in Unterfranken fast an einem Stück Pfannkuchen erstickt. Polizisten eilten dem Kind gerade noch rechtzeitig zur Hilfe.

Bub erstickt fast an Pfannkuchen: Polizei retten Zweijährigem in Unterfranken das Leben

Die 36-jährige Mutter sei beim Eintreffen der Polizei am Dienstag, 11. Juli, in Schweinfurt völlig aufgelöst gewesen, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Das Kleinkind sei bereits blau angelaufen und atmete nicht mehr selbständig.

Die Polizisten entfernten aus dem Rachen des Jungen ein Stück Pfannkuchen und belebten den Zweijährigen wieder. Der kurz darauf eintreffende Notarzt habe bestätigt, dass die Polizisten das Leben des Kindes gerettet und schwere Folgeschäden verhindert hätten, hieß es weiter.

Ein Junge ist fast an einem Pfannkuchen erstickt (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia / Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Collage: Merkur.de)

Polizisten beleben Zweijährigen wieder - und besuchen ihn in der Klinik

Zur weiteren Beobachtung kam der kleine Junge auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Am Mittwoch besuchten die Lebensretter den Kleinen dort und überreichten ihm einen Polizei-Teddybären. Nach Angaben der Ärzte wird er laut Polizei voraussichtlich keine bleibenden Schäden davontragen und bald wieder gesund sein. (kam/dpa)

Beamte der Polizeiinspektion Straubing retteten Mitte Mai einem zweieinhalbjährigem Jungen wohl das Leben. Er war bereits bewusstlos. Eine Polizistin schaffte es dann, Teile unbekannter Gegenstände aus den Atemwegen des Jungen zu entfernen.

