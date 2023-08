Mutter überfahren und Geschwister weggerannt: Katzenbaby von der Straße gerettet

Von: Christoph Sahler

Das Tierheim Höchstädt bittet um Hilfe. Sie versorgen momentan ein junges Katzenbaby, dessen Mutter überfahren wurde. Die Geschwister werden gesucht.

Höchstädt an der Donau - Die Mama überfahren, die zwei Geschwister davongerannt - ein etwa acht Wochen altes Katzenbaby hat seine gesamte Familie verloren und wird jetzt im Tierheim Höchstädt (Landkreis Dillingen an der Donau) aufgepäppelt.

Tierheim Höchstädt bittet auf Facebook um Hilfe: Geschwister von Katzenbaby werden noch gesucht

Das Kätzchen wurde am Sonntag, 6. August, an einer Straße bei Bliensbach, rund 15 Kilometer von Höchstädt an der Donau, gefunden. Die Mutter der drei Kleinen konnte nur noch tot gesichert werden, schreiben die Tierpfleger auf der Facebookseite des Heims.

Das acht Wochen alte Katzenbaby wurde am Straßenrand gefunden. © Tierheim Höchstädt

Nach den beiden Geschwistern des Katzenbabys werde nun gesucht. „Bitte haltet die Augen auf“, appelliert das Tierheim. „Aber Vorsicht, sie sind wild und benutzen ihre Krallen und Zähne.“ Freiwillige könnten sich auch eine Lebenfalle beim Tierheim leihen „und schauen, ob man sie so sichern kann.“ Katzenfreunde, die Platz für den kleinen Wildling haben, können sich über Facebook in Höchstädt melden. (csa)

