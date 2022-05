Mutter und Tochter getötet? BGH urteilt über Totschlag

Eine Statue der Justitia steht mit Waage und Schwert in der Hand. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Knapp drei Jahre nach dem aufsehenerregenden Verschwinden einer Mutter und ihrer Tochter in München wird der Fall zur Sache für den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Am Mittwoch (11.00 Uhr) soll dort das Urteil in dem Revisionsverfahren verkündet werden.

Karlsruhe/München - Das Landgericht München I hatte den Ehemann der Mutter und Stiefvater der Tochter im Februar 2021 wegen Totschlags zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Es war ein Indizienprozess, der sich vor allem auf Blutspuren stützte. Die Leichen der beiden Frauen wurden trotz großer Suchaktionen bis heute nicht gefunden.

Gegen das Urteil des Landgerichts haben sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft und der Vater der Tochter als Nebenkläger Revision eingelegt. Die Verteidigung des Mannes hatte im Münchner Prozess einen Freispruch verlangt, der Angeklagte die Vorwürfe bestritten.

Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen eine Verurteilung des Deutsch-Russen wegen Totschlags an der Mutter und Mordes an der Tochter gefordert. Die Tochter habe sterben müssen, weil sie eine unliebsame Zeugin des Verbrechens an ihrer Mutter geworden sein, so die Annahme der Ermittler. Die Verdeckung einer Straftat gilt als Mordmotiv. dpa