Muttertag: Wo Sie noch Blumen bekommen – und welche Geschäfte in Bayern selbst am Sonntag offen sind

Von: Franziska Konrad

Teilen

Am Sonntag ist Muttertag. Der Klassiker unter den Geschenken bleibt wohl der Blumenstrauß. Doch wo bekommt man diesen auf die Schnelle noch her?

München – Die einen lieben ihn, die anderen sind froh, wenn er vorbei ist: der Muttertag. Auch am morgigen Sonntag ist es wieder einmal so weit. Während in Kindergarten und Schule gewöhnlich etwas Kreatives für die geliebte Mama gebastelt wird, steht bei erwachsenen Kindern der Blumenstrauß besonders hoch im Kurs. Doch wo bekommt man diese auf die Schnelle noch her? Und welche Geschäfte haben in Bayern am Muttertag überhaupt geöffnet? Ein Überblick.

Muttertag 2022: Last-Minute-Einkauf beim Blumenstrauß - Online-Lieferservice und Supermarkt

Online-Lieferservice: Wohl immer beliebter für Last-Minute-Blumengeschenke wird der Online-Lieferservice. Doch Sparfüchsen kommt diese Option alles andere als gelegen. Denn viele Online-Händler verlangen für Blumenlieferungen am Muttertag eine Extra-Gebühr. Bei Lieferungen am selben Tag der Auftragsbestellung schlagen viele zusätzlich eine Expresspauschale drauf. Wer beim Muttertagsgeschenk ein Schnäppchen machen möchte, ist hier an der falschen Adresse.

Supermarkt und Baumarkt: Nahezu rund um das Jahr locken beim Einkauf in Super- oder Baumärkten verhältnismäßig günstige Blumenangebote. Warum dieses Sortiment nicht auch am Muttertag nutzen? Doch aufgepasst: Hier sollte man schnell sein. Gerade am Samstag vor dem Muttertag dürften die besten Sträuße und Stöcke schnell ausverkauft sein.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Muttertag 2022 in Bayern: Hier gibt es noch Blumen - Gärtnereien und Tankstellen-Shops

Blumengeschäfte: Nicht zu vergessen sind traditionelle Blumengeschäfte und Gärtnereien. In diesem Fall gibt es sogar Beratung vom Fachmann inklusive. Weiterer Pluspunkt: Die meisten Floristen haben direkt am Muttertag geöffnet. Allerdings schadet es nicht, eine längere Wartezeit einzuplanen. Außerdem schließen viele Läden bereits zur Mittagszeit.

Tankstellen-Shops: Wer kurz vor knapp - womöglich am Abend vor dem Essen bei Mutti - noch einen Strauß braucht, der wird in Tankstellen-Shops fündig. Allerdings sind die Blumen dort ebenfalls etwas teurer als der Durchschnitt. Aber Muttertag ist ja schließlich nur einmal im Jahr.

Und falls es mit dem Strauß doch nicht klappen sollte: Es gibt genügend andere Alternativen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Schachtel Pralinen? Oder einer Einladung in ein Restaurant oder Cafe? Denn auch am Muttertag haben einige Geschäfte und Lokale in Bayern geöffnet. Hier die Übersicht:

Diese Geschäfte haben am Muttertag in Bayern geöffnet:

- Blumengeschäfte, viele jedoch nur am Vormittag

- Tankstellen

- Bäckereien, in der Regel jedoch nur am Vormittag

- Cafes

- Restaurants

- Kiosks

- Supermärkte, in erster Linie vereinzelte Filialen in Großstädten (am Flughafen oder am Hauptbahnhof München u.a.)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden. (kof)