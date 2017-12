Mysteriös: Mann will sich mit Freund in Frankfurt treffen - und taucht nie dort auf

Trotz großer Suchaktion und Ermittlungen steht die Polizei vor einem Rätsel: Ein Oberaudorfer wollte sich mit einem Bekannten in Frankfurt treffen - seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Oberaudorf - Am Freitag, 22. Dezember, hatte Dietrich Leipold aus Oberaudorf einen Termin mit einem Bekannten in Frankfurt am Main. Doch Leipold kam nie bei jenem Termin an. Seitdem gilt der 75-Jährige als vermisst. Suchmaßnahmen und umfangreiche Ermittlungen änderten nichts daran. Inzwischen ist sich die Polizei nicht mal sicher, ob sich Leipold überhaupt auf den Weg nach Frankfurt gemacht hat geschweige denn, welches Reisemittel er benutzte.

Dietrich Leipold 185 cm groß, schlank und trägt meist eine Brille. Über die Bekleidung ist nichts bekannt. Wer weiß, wo sich Leipold aufhält oder ihn gesehen hat, oder etwas über seine Reiseabsichten weiß, soll sich unter 08033/9740 bei der Polizei melden.

kmm