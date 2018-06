Toter aus Saalach geborgen: Mit diesen Tattoo-Bildern sucht die Polizei nach seiner Identität

Die Polizei hat am Samstagnachmittag einen Toten aus der Saalach geborgen. Seitdem rätseln die Beamten über seine Identität. Jetzt gibt es eine genaue Beschreibung und Bilder:

Saalach bei Piding/Bad Reichenhall - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet: Am Samstagnachmittag wurde ein unbekannter toter Mann aus der Saalach geborgen. Die Kripo bittet um Unterstützung bei der Identifizierung des Mannes.

Gegen 13.15 Uhr bemerkten Passanten bei Bad Reichenhall den in der Saalach treibenden Mann und verständigten Rettungsdienst und Polizei. Einsatzkräften der Wasserwacht gelang es später, den leblosen Körper bei Piding aus der Saalach zu bergen. Dem Verstorbenen war nicht mehr zu helfen.

Derzeit steht trotz intensiver Ermittlungen die Identität des Mannes noch nicht fest, eine auf die Person passende Vermisstenmeldung liegt nicht vor. Auch ist nicht geklärt, an welcher Örtlichkeit und auf welche Art und Weise der Mann in die Saalach geraten ist. Erste gewonnene Erkenntnisse lassen nicht auf eine Gewalttat schließen, jedoch sind hier weitere Maßnahmen zur Klärung nötig.

Beschreibung der Person:

Person wirkt etwa 60 – 65 Jahre alt, ist 180 cm groß und ca. 80 kg schwer. Der Mann hat hinten rötlich-braunes, volles Haar, dem entgegensteht steht eine stark ausgeprägte und weit nach oben und hinten reichende Stirnglatze. Der Unbekannte hat einen stark ausgeprägten (Rausche-)Bart, ebenfalls rötlich-braun und zudem grau meliert. Aufgefunden wurde er oberkörperfrei, mit einer Jeanshose bekleidet und schwarzen „Lowa“-Bergschuhen. Der Mann ist sowohl beidseits an seinen Ober- und Unterarmen, also auch am Rücken tätowiert.

Toter aus Fluss an Grenze zu Tirol geborgen: Wer kennt diese Tattoos? Zur Fotostrecke

Die Kripo bittet um Hinweise:

Kriminalpolizeiinspektion Traunstein: 0861/98730

Polizeiinspektion Bad Reichenhall: 08651/9700