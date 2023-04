„Hat meine ganze Altersvorsorge aufgefressen“: Beliebtes Restaurant in Coburg schließt nach 40 Jahren

Von: Adriano D'Adamo

Mehr als 40 Jahre gab es im Restaurant „Zur schönen Aussicht“ in Coburg gutbürgerliche Küche. Weil sich der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr lohnt, musste der Inhaber das Lokal schließen.

Coburg – Für das Restaurant „Zur schönen Aussicht“ hieß es am 26. März Lebewohl zu sagen, als es endgültig schließen musste. Seit der Pandemie war der Betrieb drastisch reduziert worden. Weil sich das Coburger Lokal wirtschaftlich nicht mehr lohnte, hat Daniel Forkel, Inhaber des Restaurants, sich zu diesem Schritt entschlossen.

Restaurant schließt nach 40 Jahren: Mitarbeiter waren am Existenzminimum

Forkel stellte den Betrieb seines Lokals wegen der Pandemie um. „Zur schönen Aussicht“ hatte nur noch sonntags geöffnet und bot das Essen lediglich zum Mitnehmen an. Die Gästeräume waren seit Jahren geschlossen. „Die Pandemie hat mich fertig gemacht. Ich kann ja von den Gästen keine Energiepauschale verlangen und dazu noch 18 bis 20 Euro für ein Essen: Das kann sich niemand mehr leisten. Dann muss ich noch mein Personal bezahlen, das funktioniert nicht“, erzählte Forkel infranken. de. Seine Kunden bezeichneten sein Restaurant als „gutbürgerliche Küche“ und sind traurig über die Schließung.

Der Betrieb des Lokals hat sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. „Corona hat meine ganze Altersvorsorge aufgefressen und nicht nur ich, auch viele meiner Kollegen sind am Existenzminimum angelangt“, so Forkel. Laut dem Inhaber haben am letzten Tag Gäste ihm Geschenke mitgebracht und sich für die letzten gemeinsamen Jahre bedankt. Forkel hat das Restaurant gerne und aus Leidenschaft geführt. Welche beruflichen Pläne er zukünftig verfolgt oder ob er in den Ruhestand geht, gab er nicht bekannt.

