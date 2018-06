Nach Asyl-Randale in Waldkraiburg: Drei Personen in Haft - mehrere verlegt

Nach den Ausschreitungen in der Waldkraiburger Asylunterkunft hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und drei Personen festgenommen. Andere wurden verlegt.

Waldkraiburg - Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet: Nach den heftigen Ausschreitungen der vergangenen Woche in einer Asylbewerberunterkunft in Waldkraiburg, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Weitere Tatverdächtige wurden nun identifiziert und drei Personen noch am Samstag festgenommen. Am Sonntagnachmittag wurde Haftbefehl wegen versuchter Totschlag, Landfriedensbruch und versuchte Gefangenenbefreiung erlassen.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd hat ferner mit anderen Behörden gemeinsam eine Verlegung auffälliger Bewohner noch am Freitag vollzogen und durch erhöhte Polizeipräsenz rund um die Unterkunft, sowie mit der Einrichtung der Ermittlungsgruppe (EG) „Neisse“, auf die Vorfälle reagiert.

Randale in Asylbewerber-Einrichtung in Waldkraiburg - Großeinsatz der Polizei

Der Ermittlungsgruppe gelangen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein nun die Ermittlungserfolge. So konnte ein junger Mann identifiziert und ermittelt werden, der während der Tumulte einen großen Müllbehälter, aus einer Gruppe heraus, auf Einsatzkräfte geworfen hatte. Einer weiteren festgestellten Person wird vorgeworfen, einen Tisch auf Personal der Unterkunft und polizeiliche Einsatzkräfte geworfen zu haben. Eine junge Frau steht in Verdacht, mit einer Schere Richtung Gesicht eines Unterkunftsverantwortlichen gestochen zu haben.

Drei Personen im Alter von 19 bis 26 Jahren befinden sich mittlerweile in Polizeigewahrsam, nach einer vierten wird gefahndet. Die Staatsanwaltschaft Traunstein beantragte beim zuständigen Ermittlungsrichter Haftbefehle. Die Festgenommenen werden noch am Sonntag dem Richter zur weiteren Entscheidung vorgeführt. Bereits seit 7. Juni befindet sich ein junger Mann in Untersuchungshaft, dem vorgeworfen wird, mit einem Messer einem Mitbewohner eine Stichverletzung zugefügt zu haben.