„Leichte Kost, aber ganz und gar nicht dumm“: Stadtführerin erklärt Erfolg der Rosenheim-Cops

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Hannelore Fortmeier kennt die ikonischsten Szenen der Rosenheim-Cops: Hier mit dem ersten Ermittler-Duo Hofer und Satori im Whirlpool. © Elisa Buhrke

Beliebt wie eh und je: Die Rosenheim-Cops gibt es seit mehr als 20 Jahren. Stadtführerin Hannelore Fortmeier erklärt den anhaltenden Erfolg der Kultserie – und wie sie selbst bekennender Fan geworden ist.

Rosenheim - Mehr als 100 Menschen haben sich vor der Touristeninfo versammelt, und das nur an einem einzigen Vormittag. Sie alle wollen an der Führung teilnehmen, die Hannelore Fortmeier und ihre Kollegen jedes Wochenende über die ZDF-Kultserie „Die Rosenheim-Cops“ veranstalten. „Gestern waren‘s 184 Teilnehmer“, sagt Fortmeier, die im blauen Dirndl und gelber Umhängetasche mit „Stadtführung Rosenheim“-Aufdruck erschienen ist.

Die 53-Jährige ist selbst leidenschaftlicher Fan der Serie und kennt jede einzige Folge: „Das muss man auch. Sonst wissen die Gäste am Ende mehr als man selbst“. Womit sie recht behält: Während der Tour sprechen viele Teilnehmer die Serien-Zitate eins zu eins mit. Fortmeier erzählt von kuriosen Zwischenfällen: Bei einer Kollegin hätten sich Gäste sogar einmal auf den Boden geschmissen – um selbst Leiche zu spielen und den Tatort mit Absperrband zu sichern.

Rosenheim-Cops: Stadtführerin hat bereits Anfragen aus Abu Dhabi und Israel erhalten

„Es gabat a Leich!“ In (fast) jeder Folge der Rosenheim-Cops fällt dieser Satz mindestens einmal. Mittlerweile existieren 22 Staffeln mit mehr als 500 Folgen und fünf Specials der Kultserie, die 23. Staffel ist in der Mache. Trotz oder gerade wegen der so langen Seriengeschichte erfreuen sich die Cops-Führungen durch Rosenheim wachsender Beliebtheit: 2009 gestartet, nehmen inzwischen immer mehr Teilnehmer an den Touren teil. Über die letzten Jahre hinweg bereits mehrere 10.000 Menschen, schätzt Fortmeier. Ihr Team habe bereits Anfragen aus Abu Dhabi, Dubai, Israel und Südafrika erhalten, um an der Tour teilzunehmen – mit der Bitte, mit Bussen vom Flughafen abgeholt zu werden. Pro Gruppe betreuen Fortmeier und ihre Kollegen jeweils 30 Personen. Die Führungen finden immer auf Deutsch statt. „Wie soll man ‚Es gabat a Leich‘ auch übersetzen?“, sagt die 53-Jährige.

Geben am Wochenende regelmäßig Rosenheim-Cops-Führungen: Hannelore Fortmeier und ihre Kollegen Annette Schwalbach und Franz Schmid (von links). © Elisa Buhrke

An diesem Sonntag bei bestem Frühlingswetter ist sie vor allem von Rentnerinnen und Rentnern umringt, aber auch von einzelnen Familien mit Kindern. Als sie fragt, ob man regelmäßig die Serie schaue, geht ein lautes „Ja!“ durch die Gruppe. Bei der Frage, wer die Serie von Anfang an kenne, ertönt das „Ja“ schon leiser. Das Erfolgsrezept der Rosenheim-Cops? Laut Fortmeier simpel: „43 Minuten ungetrübte Entspannung.“ Sie stellt beliebte Drehorte wie das Rosenheimer Rathaus, den Riedergarten, Geschäfte und Nebengassen in der Altstadt vor.

Erfolgsrezept der Rosenheim-Cops: Opfer haben „Dreck am Stecken“, Helden bleiben immer gleich

„Korrupte Steuerberater, Ehebrecher, Erbschleicher, Betrüger – das sind die traditionellen Opfer“, erläutert die Stadtführerin. Also zusammengefasst „jemand, der Dreck am Stecken hat“. „Das ist Absicht“, sagt Fortmeier, die Zuschauer sollten beim Anblick der Leiche nicht traurig werden. Statt mit den Opfern identifiziere man sich nur mit den Helden der Serie.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Und die tragen fast alle eingängige Namen: Frau Stockl sei „verstockt“, Herr Stadler hält sich am liebsten im Bierstadl auf, Herr Hofer hat(te) einen Hof und Frau Ortmann liebt die Ordnung. Für Michi Mohr sei ursprünglich der Name Peter Renner im Gespräch gewesen, so Fortmeier – doch „das passt nicht“, findet auch eine Teilnehmerin. Noch dazu würden sich die Charaktere im Grunde nicht weiterentwickeln – damit alles beim Gewohnten und Liebgewonnenen bleibe, erzählt die Stadtführerin.

„Leichte Kost, aber ganz und gar nicht dumm“: Stadtführerin war zunächst von der Serie genervt

Anfangs habe sie nicht nachvollziehen können, was Fans an der Serie finden: „Es ist immer das Gleiche. Am Abend des zweiten Tags wird der Fall aufgedeckt.“ Sich wiederholende Handlungen – wie ein Satori, der in jeder Folge mit Hofer über den Platz spaziert und sich dabei immer wieder nach hübschen jungen Frauen umdreht – hätten sie zuerst genervt. Aber schon bald fand sie die fast schon stoische Wiederholung typischer Wesenszüge angenehm vertraut und komisch.

„Es ist Absicht, dass die Geschichten immer nach dem gleichen Schema ablaufen: Damit Sie sich ganz vertrauensvoll entspannen können.“ Zum Beispiel, wenn eine Leiche gefunden werde und Frau Stockl jedes Mal die gleichen Worte sage: „Bleiben Sie ganz ruhig. Fassen Sie nichts an. Wir kommen.“ Auch die Teilnehmenden der Stadtführung sprechen jedes Wort mit. „Es ist leichte Kost, aber ganz und gar nicht dumm“, findet Fortmeier. Jedes Detail sei durchgeplant: jeder Schritt, jeder Dialog, jedes Accessoire.

Rahmenhandlung der Rosenheim-Cops ist wichtiger als die Mordfälle

Dabei sei die Rahmenhandlung fast entscheidender als der eigentliche Kriminalfall, den die Cops lösen müssen. Die kleinen Geschichten und Malheurs, die sich um die Charaktere spinnen, seien immer zum „Zurücklehnen und Schmunzeln“. Aber eben auch nur zum Schmunzeln: Schließlich solle sich das Publikum weiterhin entspannen und nicht vor Lachen vom Sofa fallen. „Selbst die Auflösung des Falls ist keine große Überraschung“, findet Fortmeier. Ein Gast habe mal treffend gesagt: „Die Rosenheim-Cops sind sanft wie Butter.“

Das kurioseste Ereignis bei einer Führung hat Fortmeier jedoch nicht selbst erlebt, sondern eine ihrer Kolleginnen: Damals habe sich eine der Teilnehmerinnen im Park hingelegt und Leiche gespielt. Ihr Mann holte daraufhin das Absperrband heraus, markierte den „Tatort“ und sprach schließlich die beliebten Serien-Worte: „Sie wurde erschlagen mit einem stumpfen Gegenstand. Alles Weitere nach der Obduktion“. Fortmeier erzählt diese Anekdote, während sie ebenfalls mit der Gruppe im Riedergarten steht. Auch dieses Zitat spricht die Gruppe einwandfrei mit. Ihre Führung beendet die 53-Jährige am Mittertor in der Rosenheimer Altstadt mit den Worten: „Fortmeier Ende.“

Einer der Rosenheim-Cops Stars zeigte sich kürzlich in einer fremden Serie – darüber waren viele Fans verwundert. Erst im Mai fanden Dreharbeiten der Kultserie an einer beliebten Ausflugs-Gaststätte statt – erkennen Sie den Ort?

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.