Nach Polizeikontrolle: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Moderator Stefan Mross

Stefan Mross (42) hat Ärger mit der Justiz. Der beliebte Moderator aus dem Chiemgau war vergangenes Jahr im September bei einer Verkehrskontrolle in Viechtach von der Polizei ohne Fahrerlaubnis erwischt worden.

Deggendorf - Was keineswegs bedeutet, dass er keinen Führerschein besäße, ihm also die Fahrerlaubnis entzogen worden wäre. Zuständige Ermittlungsbehörde in dem Fall ist die Staatsanwaltschaft Deggendorf. Zum Zeitpunkt der Polizeikontrolle hat laut Leitendem Oberstaatsanwalt Rudolf Helmhagen ein wirksames Fahrverbot gegen Mross bestanden. Das Fahrverbot sei nicht wegen einer Straftat verhängt worden. Helmhagen zur tz: „Die Ermittlungen gehen der Frage nach, ob er an diesem Tag berechtigt war, ein Kraftfahrzeug zu führen, oder ob ihm dies untersagt war.“ Nach tz-Informationen könnte es ein Problem gegeben haben in der Einhaltung von Fristen.

Der Führerschein von Mross hatte sich laut Staatsanwaltschaft in „amtlicher Verwahrung“ befunden, heißt: Der Führerschein lag etwa bei der Polizei. Die Fahrerlaubnis selbst war ihm aber nicht entzogen worden.

Vorgeschichte zum „Viechtacher Fall“?

Ein Fahrverbot erstreckt sich über einen Zeitraum von einem bis drei Monaten. Fahrverbote werden beispielsweise ausgesprochen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen: Wer außerhalb einer geschlossenen Ortschaft zwischen 41 und 60 Stundenkilometer zu schnell ist, erhält in der Regel ein Fahrverbot von einem Monat. Grob gesagt müssen Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot rechnen, wenn eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen wurde, die mit zwei Punkten in Flensburg sanktioniert wird. Das kann ein Überholen im Überholverbot sein, Alkohol am Steuer mit einer Konzen­tration ab 0,5 Promille. Wer ab 1,1 Promille Alkohol im Blut hat, gilt als absolut fahruntüchtig und begeht eine Straftat. Den Lappen gibt es nur nach Sperrfrist auf Antrag auf Wiedererteilung zurück. Die Bunte hatte berichtet, dass Mross im August 2017 auf einer Autobahn bei München mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden sei. Er sollte den Führerschein abgeben. Ob dies die Vorgeschichte zum Viechtacher Fall war, bleibt unklar.

Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Verkehrsstraftat: „Kein Kavaliersdelikt“, sagt ein ADAC-Sprecher. Sie wird geahndet mit Geld- oder Freiheitsstrafe. Mross äußerte sich bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht.