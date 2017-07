Nach Serie von Raubüberfällen Verdächtiger gefasst

Nach einer Serie von Raubüberfällen in Oberfranken und Thüringen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Coburg - Der 30-Jährige aus dem thüringischen Landkreis Sonneberg soll in seinem Heimatkreis sowie den Landkreisen Kronach und Coburg seit Oktober sechs Geschäfte überfallen und mehrere 1000 Euro erbeutet haben. In allen Fällen hatte der Täter die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht.

Wie die Coburger Kripo am Montag berichtete, kamen die Ermittler durch aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen an den Tatorten und intensive Recherchen in den Polizeidatenbanken auf die Spur des 30-Jährigen. Bei der Festnahme am Freitag im Kreis Kronach sei auch Beweismaterial sichergestellt worden. Gegen den Mann erging Haftbefehl.

