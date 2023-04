Nach Tod an Blumenverkäuferin in Lichtenfels: Ermittler finden mutmaßliche Tatwaffe

Von: Christian Einfeldt

Blumenhändlerin in Lichtenfels getötet: Die Ermittler versuchen mit „allen zur Verfügung stehenden Maßnahmen und Mitteln, die Hintergründe der Tat zügig aufzuklären“. © dpa/Daniel Vogl

Im Fall um die tote Blumenverkäuferin aus Lichtenfels haben Ermittler die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Entdeckt wurde sie „im häuslichen Umfeld“ des Tatverdächtigen.

Lichtenfels – Im Kriminalfall um die tote Blumenverkäuferin aus Oberfranken erhält die Polizei und Staatsanwaltschaft womöglich weitere Details zum vermeintlichen Tathergang. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, dass die verantwortlichen Ermittler die mutmaßliche Tatwaffe gefunden haben. Dabei handelt es sich um ein Messer, mit dem der 17-jährige Tatverdächtige eine 50-jährige Blumenverkäuferin getötet haben könnte. Die Ermittler hätten die Waffe „im häuslichen Umfeld“ entdeckt.

Neue Details im Fall um die tote Blumenverkäuferin aus Bayern: Ermittler finden mutmaßliche Tatwaffe

Im Zuge des dpa-Berichtes nennen Polizei und Staatsanwaltschaft einen weiteren Aspekt, der den 17-Jährigen in Verbindung zur Tat bringen könnte. Am Tatort in Lichtenfels, wo am 10. März 2023 Spaziergänger auf die tote Blumenverkäuferin aufmerksam wurden, wurden jetzt DNA-Spuren entdeckt, die mit denen des mutmaßlichen Täters übereinstimmen würden.

Der 17-Jähriger sitzt bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. In Hinblick auf sein Alter wollen Polizei und Staatsanwaltschaft „derzeit keine weiteren Auskünfte zur Tat“ geben. Laut den Ermittlern ginge es darum, mit „allen zur Verfügung stehenden Maßnahmen und Mitteln, die Hintergründe der Tat zügig aufzuklären“.

