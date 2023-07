Gewaltige Unwetter in Bayern: Die Bilanz der Nacht – Schwerverletzte, Stromausfälle und mehr als 1000 Einsätze

Von: Felix Herz

In Bayern hat es ordentlich gekracht. Nahezu über den gesamten Freistaat entluden sich heftige Gewitter. Eine erste Bilanz zeigt zahlreiche Schäden.

Update vom 12. Juli, 15.15 Uhr: Gerade noch müssen Bilanzen der Unwetter-Nacht gezogen werden, da kracht es in Bayern schon wieder. Alle neuen Unwetter-Entwicklungen finden Sie hier im Live-Ticker.

Erstmeldung vom 12. Juli: München – Es hatte sich nach den heißen Tagen am Wochenende und den ersten Gewittern am Dienstagabend schon angedeutet. Doch was sich dann in der Nacht von Dienstag, 11. Juli, auf Mittwoch, 12. Juli, in Bayern abspielte – damit hatten dann doch nicht viele gerechnet. Denn es war eine gewaltige Unwetterfront, die über den Freistaat hinwegwalzte und vielerorts für Verletzte, Schäden und sogar Stromausfälle sorgte.

Gewaltige Sturm-Nacht in Bayern: Erste Bilanz am Tag danach

Insgesamt musste die bayerischen Rettungskräfte in der sturmumtosten Nacht mehr als 1000 Mal ausrücken. Dabei ging es vor allem darum, entwurzelte Bäume von Straßen zu räumen, umgewehte Verkehrsschilder wieder aufzustellen und andere, recht typische Unwetter-Folgen zu beseitigen. Die Autobahnpolizeistation Holzkirchen schrieb in einer Pressemitteilung von „reichlich Chaos und gefährlichen Verkehrssituationen“ und fasste die Unwetternacht damit recht treffend zusammen.

Denn es gab auch ernstere Einsätze. Ein Zirkuszelt bei Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, ist vom Sturm umgeworfen worden, zwei Frauen im Alter von 25 und 33 Jahren befanden sich darunter. Sie sind schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Im Süden von München lief ein vom Sturm aufgeschrecktes Pferd über die Autobahn und musste wegen der Verletzungen, die es sich während seiner Flucht zugezogen hatte, eingeschläfert werden. Apropos München – die Landeshauptstadt wurde ebenfalls heftig von den Unwettern getroffen, Fotos zeigten das Ausmaß der Wucht, mit dem es gegen Mitternacht losgegangen war. In München seien die Rettungskräfte insgesamt zu mehr als 200 Einsätzen gerufen worden.

Zahlreiche Einsätze in ganz Bayern – Stromausfälle und ein verschonter Landstrich

Bis auf Franken, das weitgehend von größeren Unwetterschäden verschont blieb – und wo trotzdem Gewitterbilder zeigen, dass es auch dort hoch herging – waren die bayerischen Einsatzkräfte im Dauerbetrieb. Allein im Bereich des Präsidiums Schwaben Süd/West waren Helfer bei 800 Einsätzen gefordert, teilte ein Polizeisprecher mit. 550 seien allein während der Nacht gemeldet worden.

In der Nacht auf Mittwoch wurde Bayern von gewaltigen Unwettern heimgesucht. Auch über dem Kloster Andechs auf dem Heiligen Berg entlud sich das schwere Gewitter. © picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Im Norden Oberbayerns seien während der Nacht 346 Einsätze gemeldet worden. Ein entwurzelter Baum sei auf einen Wohnwagen nahe Olching, Landkreis Fürstenfeldbruck, gefallen, teilte die Polizei mit. Dabei wurde ein 60-Jähriger schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm sei großflächig der Strom ausgefallen. Im Norden Schwabens hielten rund 170 Einsätze die Polizei auf Trab. Berichte über Verletzte oder Tote habe es dort zunächst nicht gegeben. In der Oberpfalz gab es heftige Windböen und Starkregen. (fhz)

