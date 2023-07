Nächster Extrem-Monat in München und der Region? Experte sieht klaren Trend für August-Wetter

Von: Lucas Sauter Orengo

Unwetter, Hitze, Bade-Wetter: Der August verspricht viel Abwechslung. © IMAGO / Markus Matzel, IMAGO / Heinz Gebhardt, IMAGO

Der Juli neigt sich dem Ende zu, der Ferienmonat August steht vor der Tür. Doch wie wird das Wetter in München und der Region? Ein Experte gibt eine erste Langzeit-Prognose ab.

München - Der Sommer ist auf seinem Höhepunkt, zumindest kalendarisch. Bisher war die warme Jahreszeit geprägt von vielen Extremen, auch in München. Auf der einen Seite gab es bereits jetzt viele Hitze-Tage in der Stadt, auf der anderen Seite kam es auch zu zahlreichen Gewittern. Besonders das Unwetter im Juli wird wohl einigen Münchnern noch im Gedächtnis geblieben sein, nachdem es gar zu umgestürzten Bäumen und vielen weiteren Schäden gekommen war. Jetzt, wenige Tage vor Beginn der Sommerferien in Bayern, fragen sich viele Münchner: Wie wird das Wetter im Ferienmonat August? Alban Burster, Meteorologe von wetter.com, gibt einen ersten Ausblick.

Wie wird das Wetter im August in München und der Region? Experte gibt Ausblick

„Der letzte Sommermonat August wird vermutlich ähnlich wie der Juli verlaufen. Zwar kommt es zu Wärme- und Hitzeschüben aus Süden, aber die werden nicht nachhaltig sein“, so Burster in seiner Analyse gegenüber IPPEN.MEDIA. Große Sorgen um nachhaltige Trockenheit müsse man sich demnach in der Region nicht machen. „Schauer und Gewitter beenden dann wieder zügig das Hochsommerwetter, wie sich das viele vorstellen mit viel Sonnenschein und großer Wärme bzw. Hitze“, erklärt der Experte. Und wie steht es um potenzielle Unwetter? Drohen im August wieder brachiale Gewitter mit umstürzenden Bäumen? Burster kann auch hier vorsichtig Entwarnung geben.

Meteorologe erklärt, wie das Wetter im August in München und der Region werden könnten

„Natürlich können die Gewitter Unwetterpotenzial haben, aber es sieht doch sonst insgesamt eher normal und verhältnismäßig ruhig beim Wetter aus. Ohne große Extreme“, so Burster weiter.

Wie immer gilt es bei Langzeitvorhersagen zu berücksichtigen, dass diese freilich kurzfristig immer abweichen können. Der grobe Trend zeigt jedoch: Der August wird wohl kaum bis keine Wetter-Extreme in die Region bringen.

