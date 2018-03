Nächster Fund: Wieder Fliegerbombe in Neu-Ulm entdeckt

Auf einer Baustelle in Neu-Ulm wurde vor zwei Wochen eine Fliegerbombe gefunden. Am Freitag wurde dort erneut ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Neu-Ulm - Binnen zwei Wochen ist in Neu-Ulm bereits zum zweiten Mal ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Fliegerbombe sei am Donnerstag auf derselben Baustelle gefunden worden, berichtete ein Polizeisprecher am Freitag. Die Entschärfung der Bombe sei für diesen Sonntag geplant. Im Laufe des Freitags wollte die Stadt Neu-Ulm weitere Informationen bekanntgeben.

Bereits am 2. März war auf der Baustelle eine 75 Kilogramm schwere US-amerikanische Fliegerbombe entschärft worden. In einem Umkreis von 200 Metern um den Fundort in der Nähe des Bahnhofs war dafür eine Sperrzone eingerichtet worden.

