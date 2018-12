Mehr als 80 Schüler melden sich krank - Schule geschlossen

Keine Weihnachtsfeier, kein Unterricht: Ein Magen-Darm-Virus hat den Alltag an einer Mittelschule in Naila (Landkreis Hof) lahmgelegt. Die Zahl der Erkrankten sei ungewöhnlich hoch.

Naila - Wegen eines Magen-Darm-Virus hat eine Schule in Oberfranken für zwei Tage schließen müssen. In den vergangenen Tagen hatten sich mehr als 80 Schüler der Mittelschule Frankenwald in Naila (Landkreis Hof) krankgemeldet, wie Schulleiter Alfred Rockelmann am Freitag sagte. Am Donnerstag und Freitag fiel der Unterricht aus. Auch die Weihnachtsfeier der Schule wurde am Donnerstagabend abgesagt, berichtet der BR.

Erkrankungen an Schule in Mittelfranken: Schutz der Schüler

Über die hohe Zahl der Erkrankungen informiert die Schule auch auf ihrer Homepage. Die Maßnahme diene zum Schutz der Schüler und der Vorbeugung, ist dort zu lesen. Auch eine Bitte wurde dort veröffentlicht: „Sollten bei einem Schüler entsprechende Symptome auftreten, bitten wir darum, umgehend einen Arzt aufzusuchen und eine Stuhlprobe untersuchen zu lassen“.

„Die Zahl ist ungewöhnlich“, sagte Rockelmann, jedoch wisse er nicht, wie viele der krankengemeldeten Kinder tatsächlich einen Magen-Darm-Virus hatten. Auch ein Lehrer habe sich mit dem Virus infiziert. Das Gesundheitsamt sei eingeschaltet worden.

Nach Magen-Darm-Virus an Mittelschule in Naila: Schule soll Montag wieder öffnen

Man werde Flächen wie Türgriffe und Toiletten desinfizieren, kündigte Rockelmann an. Am Montag soll die Schule für die 300 Kinder und Jugendlichen wieder geöffnet sein. Auch in Freising fiel am Freitag der Unterricht aus - Grund dafür war allerdings ein Wasserschaden.

dpa/mlu

