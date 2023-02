Nashorn-Nachwuchs in Augsburg – Pfleger waren von Geburt überrascht

Von: Thomas Eldersch

Nachwuchs im Augsburger Zoo. © Peter Bretschneider/dpa

Freudiges Ereignis im Zoo Augsburg. Nashorn-Dame Wiesje hat einen kleinen Dickhäuter zur Welt gebracht und damit die Pfleger überrascht.

Augsburg – Nashorn, Tiger und Eisbär. Nein, so heißt nicht die neueste Zoo-Doku-Reihe in der ARD. Diese Tiere werden häufig symbolisch benutzt, um auf die Ausrottung verschiedener Tierarten weltweit aufmerksam zu machen. Besonders die Dickhäuter mit dem markanten Horn werden häufig von Wilderern wegen eben jenem gejagt. Deshalb sind viele Arten bereits vom Aussterben bedroht. Umso erfreulicher ist daher die Nachricht aus dem Augsburger Zoo. Ein kleiner Nashorn-Bulle hat dort das Licht der Welt erblickt.

Nashorn-Nachwuchs im Zoo Augsburg: Vielleicht darf er am Sonntag schon raus

Bereits Anfang der Woche ereignete sich im Augsburger Zoo das freudige Ereignis. Die fünfeinhalb Jahre alte Nashorn-Dame Wiesje hatte einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Neben zahlreichen Glückwunsch-Bekundungen auf Facebook wünschten viele Nutzer dem Kleinen einen guten Start ins Leben und Gesundheit. Eine Frau schrieb beispielsweise: „Herzlichen Glückwunsch, alles Gute für den Kleinen, auf das er schnell groß wird und gesund bleibt!“ Eine andere brachte ihr Bedauern zum Ausdruck, dass sie den Dickhäuter wohl am Samstag bei ihrem Besuch noch nicht zu Gesicht bekommen wird.

Tatsächlich soll es für den Nashorn-Bullen frühestens erst am Sonntag auf die Freianlage gehen. Bislang sei es für den männlichen Nachwuchs zu kalt im Freien gewesen. „Wenn das Wetter weiterhin so gut hält, wird es am Sonntag bei uns auf dem Außengehege zu sehen sein“, berichtete der Zoo am Freitag auf Facebook.

Pfleger rechneten mit der Geburt erst Ende 2023

Wiesje war im Oktober 2020 von dem niederländischen Zoo in Arnheim nach Augsburg gekommen. Die Tierpfleger wurden von der Geburt überrascht. Sie waren zwar davon ausgegangen, dass Wiesje trächtig war, mit einer Geburt wurde aber erst gegen Ende 2023 gerechnet. Die Trächtigkeit dauert bei Nashörnern etwa 16 Monate und der Zoo hatte vermutet, dass das Muttertier erst im April 2022 gedeckt worden war. (tel mit dpa)

