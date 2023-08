Tornado in Oberfranken? Augenzeugen beobachten beeindruckendes Naturspektakel

Von: Elisa Buhrke

Augenzeugen haben im Landkreis Bayreuth ein erstaunliches Naturschauspiel beobachtet: Aus der schlauchförmigen Wolke hätte sich tatsächlich ein Tornado bilden können.

Bindlach – Eine erstaunliche Szenerie hat sich am Freitag, 4. August, im Landkreis Bayreuth geboten: Augenzeugen sahen mutmaßlich eine sogenannte Funnel Cloud am Himmel rund um Bindlach, berichtet news5.de. Dabei handelt es sich um ein Wolkengebilde in Form eines Trichters, die optisch einem Tornado sehr nahekommt.

Tornado-Sichtungen in Oberfranken stellen sich als „Funnel Cloud“ heraus

Ein Tornado-Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Andreas Friedrich, bestätigt gegenüber infranken.de, um welche Art von Naturspektakel es sich handeln könnte: „Ich sehe eine ausgeprägte Trichterwolke. Sie kann sich zu einem Tornado entwickeln.“ Definitionsgemäß handle es sich aber erst dann um einen Tornado, wenn sich der Wind bis zum Boden in einer senkrechten Achse drehe. Das sei bei einer Funnel Cloud nicht der Fall – dafür komme sie aber im Sommer häufiger als Tornados vor. „Irgendwann löst sich diese Trichterwolke auch wieder auf“, so Friedrich.

Der Luftwirbel erinnert stark an einen Tornado – tatsächlich handelt es sich bei dem Naturschauspiel um eine „Funnel Cloud“. © NEWS5 / Augenzeugenmaterial

Bei einer Funnel Cloud berührt der Luftwirbel den Boden in der Regel nicht. Trotzdem setzt sich auch unterhalb der sichtbaren Trichterwolke die Luftbewegung fort, weshalb das Risiko der Tornado-Bildung durchaus besteht. Im Landkreis Bayreuth kam es jedoch nicht zu Schäden – dafür hielten zahlreiche Beobachter das Spektakel in Bildern fest.

In anderen Regionen Bayerns wird es am Freitag noch ungemütlicher: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Alpenregionen eine Unwetterwarnung wegen Dauerregen herausgegeben. Auch andere Bezirke sind von Starkregen betroffen.

