„Nein, ich bin kein Hotdog“: Söder postet Foto mit Dackel und kassiert ironische Kommentare

Von: Leyla Yildiz

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat auf Instagram ein Foto mit seinen Followern geteilt. Es zeigt ihn mit einem Dackel auf dem Arm, wofür er viele ironische Kommentare kassierte.

München - Der eine schaut verträumt, die andere eher skeptisch. In dem neusten Instagram-Post des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ist ebendieser auf den Hund gekommen. Zumindest nur für dieses Foto, das er jüngst mit seinen Followern teilte.

Unter seinem Post schreibt Söder: „Was für ein süßer „Redaktionshund“. Durfte bei einem Besuch beim Radiosender @bayernwelle in Freilassing die „Vroni“ kennenlernen.“ Den Text versieht er noch mit den Hashtags Hund, Hundefreund und Hundeliebe.

Markus Söder teilt neues Foto aus Instagram: Dackel Vroni blickt skeptisch drein

Darauf zu sehen ist Söder mit einem Dackel im Arm, dessen Kopf er zärtlich küsst. Der Blick von ihm ist glückselig, doch der Hund, der auf den Namen Vroni hört, blickt alles andere als glücklich drein - eher skeptisch. Die Follower von Söder reagieren auf das eigentlich süße Foto der beiden verschieden.

Viele haben ebenfalls das eher skeptische Gschau von Vroni bemerkt und meinen: „Der guckt aber skeptisch der Wutz“, „Hunde haben gute Instinkte. Deswegen schaut sie so misstrauisch“ und „Mama, hilf mir.“ Andere User nehmen Bezug auf die Fotoserie des Ministerpräsidenten, die er regelmäßig mit dem Hashtag #söderisst fortsetzt. So schreibt unter anderem ein Follower: „Nein, ich bin kein Hotdog. #söderisst“. Doch nicht alle sehen das Foto negativ. Eine weitere Userin meint: „Die kleine Vroni mag Sie, so entspannt wie Sie in Ihren Armen liegt.“

Söder zeigt sich mit Dackel auf Instagram-Foto: Vroni bekommt Bussi von Ministerpräsidenten

Ob Vroni Markus Söder jetzt eher skeptisch betrachtet hat oder ihn tatsächlich mochte, konnte aber letztendlich nur sie selbst im Gespür haben. (ly)

