„Dann hast du im Allgäu nichts zu suchen“: Anwohner macht seinem Ärger mit Aushang Luft

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Dieser Zettel sorgt für Erheiterung. © Screennshot Instagram/Notes of Germany

Ein Anwohner machte seinem Ärger im Allgäu per Zettelaushang an einem Baum Luft. Die Instagram-Seite „Notes of Germany“ teilte ein Foto davon.

Nesselwang - Ein Schild aus Nesselwang im Ostallgäu sorgt auf Instagram für Aufsehen. Die Seite „Notes of Germany“ hatte ein Foto von einem Schild, das an einem Baum befestigt ist, geteilt. Darauf zu lesen: „An den Denunziant, der sich bei der Gemeindeverwaltung über unseren nicht schön genug gekehrten Gehsteig beschwert hat: Wenn du nicht imstande bist, unfallfrei auf Kieselsteinen zu laufen, dann hast du im Allgäu nichts zu suchen, denn hier ist ein gewisses Maß an Geländegängigkeit unabdingbar.“

Zettel an Baum in Nesselwang geht viral: „So deutsch- also der Denunziant UND der Zettel“

Auf Instagram sorgt der Zettel für Erheiterung: „So deutsch- also der Denunziant UND der Zettel“, witzelt jemand. „Bayern halt“, so der schlichte Kommentar eines Nutzers., „An den DenunziantEN“, verbessert eine Person erstmal den Zettelschreiber.

„Einmal im Leben nur solche ‚Sorgen‘ haben, wie Leute die sowas melden“, zeigt sich ein Follower irritiert vom Verhalten der kritisierten Person. Doch es gibt auch Verständnis: „Je nachdem wie viel Kies auf dem Weg liegt, ist es für Menschen mit z.B. Rollator oder Rollstuhl schon blöd.“

„Hahahahaha ich weiß wer das war!!!“, ist sich jemand sicher - behält die Information aber für sich. (kam)

Der Ukraine-Krieg treibt manche Menschen zu Hamsterkäufen, Öl wird teilweise knapp. Ein Supermarkt aus Nürnberg hat darauf nun reagiert. Ein Zettel ging viral.