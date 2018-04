Schon wieder: Dritte Fliegerbombe in Neu-Ulm innerhalb weniger Wochen gefunden

Zum dritten Mal wurde auf einer Baustelle in Neu-Ulm eine Fliegerbombe entdeckt. Beim letzten Fund im März mussten über 12 000 Anwohner evakuiert werden.

Neu-Ulm - Auf einer Baustelle in Neu-Ulm ist zum dritten Mal binnen weniger Wochen eine Fliegerbombe entdeckt worden. Der Blindgänger sei auf demselben Gelände am Südstadtbogen gefunden worden, auf dem im März bereits zwei Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft wurden, berichtete die Stadt am Dienstag.

Zunächst waren dort eine 75 und dann eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe bei Bauarbeiten ausgegraben worden. Wegen der Größe der zweiten Bombe mussten Mitte März mehr als 12 000 Neu-Ulmer ihre Wohnungen verlassen.

Stadt und Polizei planen Entschärfung

Zu der Entschärfung der dritten Bombe wollen Stadt und Polizei noch am Dienstagnachmittag weitere Informationen bekannt geben.

dpa