Frau (31) in Donau vermisst: Sie sprang ihrem Handy hinterher - überraschende Wende 

In die Erziehung und Bildung gehören wieder mehr die einfachsten Dinge. Welche Pflanzen giftig sind, das man bei Gewitter drinnen bleibt und nicht Fussball spielt oder Baden geht. Das man in Flüsse wie die Donau nicht einfach reinspringen kann, das ein Gebirge kein Hochseilgarten ist, das es lebensgefährlich ist wenn man im Straßenverkehr Kopfhörer aufhat, das wenn man auf Zügen rumturnt ein Lichtbogen entstehen kann mit tödlichem Stromschlag, das ein Tritt oder Schlag an der falschen Stelle genügt um einen Menschen tödlich zu verletzen etc. Viele schauen wirklich nur noch auf ihr Handy, wenn sie unterwegs sind und nehmen ihre Umwelt fast gar nicht mehr wahr. Sie können das gerne löschen, aber mir kommt es so vor, wie wenn es immer häufiger zu auch tödlichen Unfällen aus Leichtsinn kommt. Die einen fallen irgendwo runter, weil sie ein Photo schießen wollen oder machen irgendwelche extremen Dinge nur um so ein Youtube Video zu produzieren. Das Problem bei diesen Videos ist aber, das das oft Profis sind, das nur Videos gezeigt werden in denen alles gut gegangen ist ( unabhängig vom eigentlichen Risiko). Die Familien der Opfer tun mir leid. Es sind doch oft auch sehr junge Leute. Auch wenn das alles nicht unmittelbar im Zusammenhang mit diesem tragischen Unglück stehen muss.