Hund in Oberbayern von Auto überfahren und getötet - Fahrer flüchtet

Von: Katarina Amtmann

Ein Pekinese wurde in Oberbayern von einem Auto überfahren und starb (Symbolbild). © IMAGO / agefotostock

Ein Auto überführ in Oberbayern einen kleinen Hund. Der Fahrer hielt nicht an, sondern fuhr weiter. Das Tier starb an seinen Verletzungen.

Neuburg an der Donau - Eine Gassi-Runde in Neuburg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) nahm für einen Hund ein tragisches Ende. Die Polizei berichtet in einer Pressemitteilung über den Vorfall vom Donnerstag, 9. Juni.

Oberbayern: Autofahrer überfährt Hund und flüchtet

Demnach war eine Frau gegen 20 Uhr mit ihrem Hund in Neuburg am Schwalbanger spazieren. Als sie die Straße überquerte war der Hund ein kleines Stück hinter ihr. Ein bislang unbekanntes Auto befuhr die Straße „Am Schwalbanger“ und überfuhr den Pekinesen.

Der Wagen fuhr laut Polizei ohne anzuhalten weiter. Die Besitzer brachten den verletzten Hund noch zum Tierarzt, dort erlag der Pekinese jedoch seinen Verletzungen.

Neuburg-Schrobenhausen: Hund von Auto überfahren - Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen kann, soll sich unter der Nummer 08431/6711-0 bei der Polizei melden. (kam)

