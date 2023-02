Schnelle Direktzüge von München nach Mailand und Rom

Von: Johannes Welte

Ein italienischer Frecciargento-Zug im Bahnhof Vendig Santa Lucia © wikipedia/Tobias b köhler

Bahnreisen nach Italien sollen einfacher und schneller werden. Die Deutsche Bahn und ihre Pendants in Österreich und Italien planen neue Expresszüge von München nach Mailand und Rom.

Wer umweltbewusst mit dem Zug von München nach Rom oder Mailand fahren will, braucht bislang Geduld und starke Nerven: Die Fahrt durch die Alpen ins Herz der beiden Metropolen ist derzeit nur mit Umsteigen möglich und dauert mindestens neuneinhalb bzw. siebeneinhalb Stunden – wenn man nicht gleich mit dem Nachtzug fährt, der über 14 bzw. über elf Stunden unterwegs ist.

Grenzüberschreitender Bahnverkehr soll verdreifacht werden

Das soll sich bald ändern: Die EU bezuschusst zehn neue grenzüberschreitende internationale Bahnverbindungen. Ziel: den Personentransport via Schiene über die Staatsgrenzen hinweg bis 2030 zu verdoppeln und bis 2050 gar zu verdreifachen. Zu den ausgewählten Strecken gehören die von München nach Mailand und Rom.



Eigentlich sind diese Strecken nicht neu, die italienischen Staatsbahnen Ferrovie dello Stato Italiane (FS) fuhren etwa die Strecke nach Rom bis 2008, als sie den EuroCity „Michelangelo” einstellten. Seit 2009 fährt die DB mit der ÖBB mit dem Eurocity nur bis Bologna.

Züge sollen ab Ende 2025, Anfang 2026 rollen

Der Südtiroler EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann (Südtiroler Volkspartei) erklärt, wie der neue Verkehr über den Brenner und über die Schweiz nach Italien geplant ist: „Die neuen Züge sollen Ende 2025, Anfang 2026 den Betrieb aufnehmen.“ Um das zu ermöglichen, seien regulatorische Dinge notwendig. Dorfmann: „Dabei geht es um die Zulassung der Züge, den Ausbau der Signaltechnik, die Ausbildung der Zugführer.“ Letztere müssten sowohl die italiensche als auch die deutsche Sprache beherrschen.

Bahnen entsprechen den deutschen ICEs

Auf der Brenner-Linie sollen Dorfmann zufolge italienische Freccia-Züge rollen, die in etwa den deutschen ICE entsprechen. Dorfmann ist überzeugt: „Wenn der Freccia-Zug über den Brenner fährt, wäre das ein Qualitätssprung.“ Die Frecciargento-Züge (Silberpfeil-Züge) verfügen über Neigetechnik und könnten die kurvenreiche Brennenrroute relativ rasch befahren.

Außerdem würden laut Dorfmann die teilweise halbstündigen Wartezeiten am Brenner wegfallen, ebenso wie mancher bislang vom Eurocity bedienter Halt. In Italien fahren die Züge über die Schnellfahrstrecke Bologna-Rom weiter, in der Schweiz durch den neuen Gotthard-Basistunnel.

Die neuen Züge könnten eine Stunde schneller am Ziel sein

Das Umsteigen in Bologna bzw. Zürich entfällt, somit auch die Gefahr, Anschlusszüge zu verpassen. Die Reisezeiten könnten sich um über eine Stunde verkürzen. Die Freccia-Züge sind laut Dorfmann komfortabler als die jetzigen Eurocitys: „Das jetzige Zugmaterial auf der Brennerstrecke ist nicht mehr so ganz up to date.“

Wieso die DB, FS und ÖBB sich für die neuen Züge bei der EU beworben haben? Dorfmann: „Die Bahnen wollen bereits vor Eröffnung des Brennerbasistunnels einen starken Verkehr aufbauen.“ Und in Südtirol freue man sich dann „über jedes Auto, das vom Brenner wegkommt.“