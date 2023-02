„Relativ unbekannte“ Masche: Täter erbeuten nur in Oberbayern über 100.000 Euro

Von: Christian Einfeldt

Teilen

In Oberbayern verursacht eine laut Polizeiangaben „relativ unbekannte Betrugsmasche“ einen Schaden von über 100.000 Euro. Wie sich Verbraucher schützen können.

Oberbayern – Ein auf Cybercrime spezialisiertes Fachkommissariat hat sich mehrere Kriminalfälle angenommen, die alleine in Oberbayern bereits einen Schaden von rund 100.000 Euro gefordert hatte. Die Polizei Bayerns spricht in einer Pressemitteilung von einer „relativ unbekannten Betrugsmasche“, die besonders auf Smartphone- und Smartwatch-User abzielt. Demnach sei die Kripo Traunstein schon über 13 Fälle informiert: Täter nutzen Lücken des digitalen Zahlungsweges aus und erwirtschaften damit eine hohe Summe. Wie sich potenzielle Betroffene schützen können.

Zahlung per Smartphone und Smartwatch: Täter verursachen Schaden von über 100.000 Euro in Oberbayern

Eine Zahlungsoption, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut: die Möglichkeit der digitalen Zahlung. Statt Kreditkarte zahlt man durch Vorlage des Smartphones oder der Smartwatch. Nachdem zuletzt Betrüger WhatsApp-Konten während des Schlafes gehackt hatten, berichtet die Polizei nun also von einer Masche, über die verhältnismäßig wenig bekannt sei. Mittels Phishing erhalten Täter Zugriff auf sensible Daten von Betroffenen. Dadurch, dass sie sich wenig später beim persönlichen Gespräch als zuständige Bankmitarbeiter ausgeben, erhalten sie dann auch noch die Freigabe, die den Tätern ermöglicht, an das Geld zu gelangen.

Dafür benötigen sie von Betroffenen lediglich eine Push-TAN – und folglich können sie mit ihren eigenen Endgeräten den Kriminalfall perfekt machen. Ohne PIN oder weiteren sensiblen Daten kann die Zahlung mit Apps wie „Apple Pay“, „Google Pay“, „Mobiles Bezahlen“ (Sparkasse) oder „Pay-App“ (Volksbanken) abgeschlossen werden.

Über Apps wie „Apple Pay“ oder „Google Pay“ haben Täter in Oberbayern einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. (Symbolbild) © photothek/imago

Nach Betrugswelle in Bayern: Tipps für Betroffene – wie sich Verbraucher im Vorfeld schützen können

Betroffene stammen laut aktuellem Polizeibericht aus den Landkreisen Traunstein, Berchtesgadener Land und Altötting. Aktuell zeigt es sich, dass die Betrugsmasche dabei tendenziell jeden treffen könnte. Die Polizei berichtet von 13 Fälle, die in Sachen Alter oder Geschlecht keine Unterschiede machen. Es heißt, Männer und Frauen sind unabhängig ihres Alters potenziell betroffen. Um sich zu schützen, spricht die Polizei mehrere Empfehlungen aus. Vor allem in Bezug auf sensible Daten sollten Verbraucher vorsichtig sein.

Niemals sollten sie im Zuge eines Telefongesprächs, Chats oder per E-Mail weitergegeben werden. Eine solche Forderung, Daten auf diesen Wegen einzuholen, würde seitens der Bank ohnehin nicht geltend gemacht werden. Statt auf die Nachrichten zu reagieren, sollten Betroffene lieber die jeweilige Bank um Rat fragen. Eine Kontaktaufnahme klärt schnell, dass es sich um die aktuelle Betrugsmasche handelt. Eine, die wenig später ebenfalls zügig bei der Polizei zur Anzeige gebracht werden sollte.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.