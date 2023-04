„Neue Schuhe? Alle 6 Wochen“: Niemand wandert mehr als Christine Thürmer, sagt Christine Thürmer

Interview

Christine Thürmer (56) ist Ultraleichtwanderin. Die Forchheimerin ist laut eigener Aussage die meistgewanderte Frau der Welt mit 60 000 Kilometer. Eine 1000-Kilometer-Tour findet sie „kurz“. Wenn sie nicht wandert schreibt sie Bücher und hält Vorträge.

Heute stellt Sie bei ihrem Auftritt in München ihr neues Buch vor, die Vorstellung ist bereits ausverkauft. Thürmer ist 1,85 Meter groß, kräftig, sich selbst hält sie für „unsportlich“.

Was war Ihre anstrengendste Tour?

Christine Thürmer: Der Greater Patagonian Trail in Chile. Dort gibt es keine Wanderwege, es war heiß und es gab Vulkanausbrüche. Drei Monate lang habe ich in jeder Stadt überlegt abzubrechen. Rückblickend eine der atemberaubendsten Touren, die ich gemacht habe. Die einzigen Menschen, die mir begegneten, waren Grenzbeamten, die sich meine Passdaten aufschrieben. Wenn die kreisenden Geier sie zu einer Leiche geführt hätten, hätten sie wenigstens gewusst, wessen Knochen sie vor sich haben.

Was nehmen Sie auf Ihre Touren mit?

Thürmer: In meinen Rucksack kommen nur Sachen, die den vier Bedürfnissen entsprechen. Wärme, Wetterschutz, Wasser, Proviant. Alles, was darüber hinausgeht, brauche ich nicht. Ein Zelt, eine Isomatte und ein Quilt. Ein normaler Schlafsack wäre zu viel Gewicht. Ich säge mir aus Gewichtsgründen die Zahnbürste ab oder schneide die Etiketten ab. Es gibt auch keine Unterhose – denn wenn ich packe, gibt es nur eine Frage: Gibt es ohne diesen Gegenstand ein überlebensnotwendiges Problem? Ich freue mich auf meinen Pausentag, wenn ich im Hotel dusche.

Sie haben nur fünf Kilo Gewicht dabei. Wie geht das?

Thürmer: Mein Zelt wiegt nur 900 Gramm, mein Rucksack 494 Gramm und meine Isomatte ist dreiviertel lang, das reicht. Unterm Knie ist man nicht so kälteempfindlich. Mein Luxusgegenstand ist mein Handy, dafür brauche ich ein Ladekabel und eine Powerbank. Ich brauche alle sechs Wochen neue Schuhe. Ansonsten gibt es noch eine 7,99 Euro teure Regenjacke und einen aufgeschnittenen Müllsack. Das ist mein Regenrock. In einer Regenhose schwitzt man wie ein Brathähnchen.

Beim Oregon Desert Trail in den USA sind Sie mit acht Litern Wasser gestartet.

Thürmer: Man muss das Wasser vorsichtig kalkulieren und wenn nicht, muss man durstig laufen. Aber normalerweise reichen mir zwei bis vier Liter bis zur nächsten Wasserquelle. Als ich auf dem Oregon Desert Trail war, bekam ich Corona und musste mich trotz Fieber weiterschleppen. Hätte ich mich ausgeruht, wäre mir das Essen ausgegangen. Doch mein Körper ist das Wandern so gewöhnt. Wenn ich mein Tagespensum von 35 Kilometer auf 20 senke, ist es die reinste Erholung.

Wie gefährlich ist das Wandern?

Thürmer: Wandern ist eigentlich risikoarm, ich habe in meinem Leben schon hunderte von Klapperschlangen und Bären gesehen, aber in der Regel stehen wir ja nicht auf deren Speiseplan. Wandern ist weder Polarexpedition noch Wüstentrip – ich persönlich habe mehr Angst als Beifahrer auf einer deutschen Autobahn mitzufahren als bei einer Langstreckenwanderung.

Bevor Sie Berufswanderin wurden waren Sie Managerin, haben viel Geld verdient. Warum fingen Sie mit dem Wandern an?

Thürmer: Das war totaler Zufall. Ich habe mir einen Urlaub in den USA gegönnt. Auf einem Campingplatz traf ich ein paar skurrile Gestalten. Völlig verdreckt sind die von Mexiko nach Kanada gewandert und haben totale Lebensfreude ausgestrahlt. Ich wollte das auch, aber habe gedacht, dass geht doch nicht mitten in der Karriere. Ein halbes Jahr später wurde ich überraschend gekündigt und ein guter Freund starb. Das war für mich der Wendepunkt, meinen Traum zu verfolgen.

Wie leicht ist Ihnen die Umstellung gefallen?

Thürmer: Ich bin von ganzem Herzen geizig. Ich lebe von 1000 Euro im Monat, meine Ausrüstung ist vom Discounter. Das faszinierte mich auch so am Wandern. Man braucht wenig Startkapital und muss auch nicht athletisch sein. Ich bin ein neugieriger Mensch. Das Wandern bleibt zwar immer gleich, aber ich komme in verschiedene Gegenden. Ein Weg führte plötzlich an der Frontlinie der Ardennenoffensive oder an den Lebensstationen des Heiligen Franziskus vorbei, und plötzlich interessierte mich die Geschichte.

Ultraleichtwanderin ist kein klassischer Beruf. Haben Sie Zukunftsängste?

Thürmer: Das Wandern nimmt einem die Zukunftsängste. Auch wenn es mal Probleme gibt, laufe ich einfach weiter und wenn ich abends in meinem Zelt liege ist die ganze Strapaze vergessen. Zurück bleibt das Gefühl, dass ich es ganz alleine geschafft habe. Bei meiner ersten Wanderung war ich 37. Eigentlich hätte ich da Angst haben müssen, ich war arbeitslos und hatte meine Karriere abgebrochen. Doch ich dachte: Du bist gerade von Mexiko nach Kanada gewandert! Jetzt einen Job zu suchen ist ja Pipifax dagegen. Man strahlt so ein Selbstbewusstsein aus.

