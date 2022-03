Neuer Medizincampus Niederbayern mit 600 Studienplätzen

„Universität Regensburg“ steht auf einem Schild vor der Hochschule in Regensburg. © Armin Weigel/dpa

Niederbayern bekommt einen Medizincampus - das hat der Ministerrat am Dienstag in München beschlossen. Standorte für die Ausbildung des medizinischen Nachwuchses sollen Passau, Landshut, Deggendorf, Straubing und - das in der Oberpfalz liegende - Regensburg sein. Ziel sei es, gut 600 Studienplätze zu schaffen, wie Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) in einer Pressekonferenz zur Kabinettssitzung sagte.

München - Er sprach von einem „uneingeschränkten Grund zur Freude“. Der Medizincampus sei Teil der Hightech Agenda Bayern.

Der erste Teil des Studiums mit den grundlagenorientierten und klinisch-theoretischen Fächern soll den Angaben nach schwerpunktmäßig an der Universität Regensburg stattfinden. Den zweiten Teil sollen die Studenten gleichermaßen an den niederbayerischen Klinikstandorten Deggendorf, Landshut, Passau und Straubing absolvieren.

Der Medizincampus Niederbayern soll die medizinische Versorgung im Freistaat verbessern. Nach dem Motto „Ausbildung in der Region für die Region“ wurden laut Staatskanzlei in den vergangenen Jahren unter anderem mit der neuen Medizinischen Fakultät an der Universität Augsburg und mit dem Medizincampus Oberfranken zusätzliche Medizinstudienplätze geschaffen.

Auch die Universität Passau und die Technische Hochschule (TH) Deggendorf werden in die Medizinerausbildung eingebunden. In Passau ist zudem ein neues Zentrum für Digitale Medizinausbildung geplant. dpa