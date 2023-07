Neuer vor weiteren Untersuchungen: „Mir geht's super!“

Manuel Neuer bei Cardio-Übungen im Fitnessraum. © -/FC Bayern München/dpa

Manuel Neuer ist für eine Analyse seines Gesundheitszustands am Montag am Münchner Krankenhaus Barmherzige Brüder eingetroffen. „Mir geht’s super. Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen“, sagte der seit Dezember verletzte Torwart der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“. Ein Bild zeigte den 37-Jährigen bei der Einfahrt in die Tiefgarage.

München - Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember hat der Nationalkeeper kein Spiel mehr bestritten. Neue Tests sollen Aufschluss über den Fitnesszustand des Torhüters bringen. Neben Neuer wurden unter anderem auch Matthijs de Ligt, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting am Montag zu Medizinchecks erwartet. Für die weiteren Teammitglieder stehen die Untersuchungen am Donnerstag an. Am Freitag folgt die Leistungsdiagnostik.

Zuletzt hatte der TV-Sender Sky berichtet, dass sich Neuers Rückkehr ins Mannschaftstraining des Fußball-Rekordmeisters verzögere. Demnach wird der Torhüter am Samstag wohl auch nicht mit dem Team ins fünftägige Trainingslager an den Tegernsee reisen, sondern individuell trainieren. Auch seine Teilnahme an der Asien-Reise (24. Juli bis 3. August) soll unsicher sein. dpa