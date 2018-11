Fürchterlicher Unfall: Drei Menschen verbrennen in Mietwagen - Identität noch unklar

Arzt infiziert Patienten in Donauwörther Klinik mit Hepatitis C: Betroffenenzahl steigt weiter an

In einer Klinik in Donauwörth hat ein Arzt Patienten mit Hepatitis C infiziert. 1200 weitere sollen sich untersuchen lassen. Die Zahl der bestätigten Infektionen steigt …