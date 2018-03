Autodiebe klauen Luxuskarosse - kommen aber nicht weit

Das haben sich die Autodiebe bestimmt anders vorgestellt. Nachdem sie eine Luxuskarosse geklaut haben, mussten sie den Wagen bereits nach wenigen Kilometern wieder abstellen.

Neumarkt in der Oberpfalz - Ziemliches Pech hatten bislang unbekannte Autodiebe in der Oberpfalz: Kurz nachdem sie eine Luxuskarosse gestohlen hatten, mussten sie feststellen, dass der Treibstoff im Tank nur für wenige Kilometer reichen würde. Die Gauner stellten das Fahrzeug kurzerhand in unmittelbarer Nähe zum Tatort in Neumarkt wieder ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten untersuchen das Auto mit einem Wert von etwa 55.000 Euro nun auf Spuren, die zu den Dieben führen könnten. Die Kripo Regensburg bittet Zeugen des Vorfalls von Anfang Februar um sachdienliche Hinweise.

dpa/lby