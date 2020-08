Mann versucht Joggerin zu vergewaltigen: sie wehrt sich heftig - Ist er für weitere Tat verantwortlich?

Ein Mann versuchte in Neumarkt in der Oberpfalz eine Joggerin zu vergewaltigen. Wenig später wurde er festgenommen. Ist er für eine weitere Tat verantwortlich?

Ein Mann versuchte in Neumarkt in der Oberpfalz eine Joggerin zu vergewaltigen.

Die Frau wehrte sich heftig und flüchtete zu Passanten.

Die Polizei nahm den Mann kurze Zeit später fest - ist er für eine weitere Tat verantwortlich?

Neumarkt in der Oberpfalz - In der Oberpfalz kam es zu der versuchten Vergewaltigung einer Joggerin. Nun wurde ein Tatverdächtiger verhaftet. Es werde geprüft, ob der 29-Jährige in der vergangenen Woche eine 18-Jährige vergewaltigt habe.

Neumarkt in der Oberpfalz: Joggerin wird von bewaffnetem Mann angegriffen

Die Joggerin sei von dem mit einem Messer bewaffneten Mann am Mittwochabend (5. August) gegen 18.30 Uhr angegriffen und erheblich verletzt worden. Sie war auf einem dicht bewachsenen Weg nahe der Goldschmidtstraße unterwegs. Sie habe sich gewehrt und zu Passanten fliehen können, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei fahndete mit Streifen, Suchhunden und einem Hubschrauber nach dem Mann. Er wurde wenige Stunden später festgenommen.

#Fahndungserfolg

Nach der gestrigen versuchten Vergewaltigung einer Joggerin in #Neumarkt gelang der Kriminalpolizei Regensburg die Festnahme eines 29-jährigen Tatverdächtigen. Gegen ihn wurde heute Haftbefehl erlassen. ➡️ https://t.co/PURwmWgTJs pic.twitter.com/WoL277nJMS — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) August 6, 2020

Nach versuchter Vergewaltigung in Neumarkt: Mann (29) für weitere Tat verantwortlich?

Die Täterbeschreibung entsprach der des Vergewaltigers der 18-Jährigen am vergangenen Montag. Ein Ermittlungsrichter habe am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen dringenden Tatverdachts angeordnet. Nähere Informationen, insbesondere zum Tatverdächtigen und etwaigen Tatzusammenhängen, werden am Freitag bekannt gegeben.

Alle Nachrichten aus Bayern lesen Sie immer bei uns.