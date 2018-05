Bayer will nur eine Felge reparieren - und stirbt dabei tragisch 

...so was kann sauber knallen - ich hätte es nicht geglaubt, bis in unserer Straße einmal ein Reifen eines Müllwagens plötzlich geplatzt ist. Es gab einen Wahnsinns-Knall und Teile des danebenstehenden Zaunes flogen 25 Meter weit. Wenn da gerade zufällig jemand daneben gestanden hätte - no chance!