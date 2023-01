Arbeitskollegen meldeten sie als vermisst: Wo ist Anna (43)?

Von: Katarina Amtmann

Die 43-jährige Anna wird vermisst. © Polizei Oberfranken

Seit Tagen wird eine Frau aus Bayern vermisst. Die 43-Jährige arbeitet als Pflegefachkraft in Neunkirchen am Brand (Oberfranken).

Neunkirchen - Wo ist Anna? Die 43-Jährige wird seit Montagabend, 2. Januar, vermisst. Das teilte die Polizei Oberfranken in einer Pressemitteilung mit.

Pflegefachkraft verschwunden: Polizei sucht nach Vermisster aus Neunkirchen/Brand

Am Donnerstag meldete eine Arbeitskollegin das Verschwinden der Pflegefachkraft aus dem Landkreis Forchheim. Bisherige Suchmaßnahmen seitens der Polizei blieben ohne Erfolg.

Die 43-Jährige stammt aus Polen, wohnt und arbeitet bei einer zu pflegenden Person in Neunkirchen am Brand. Seit Montag ist sie dort jedoch nicht mehr erschienen. Ihre Kollegen versuchen seither vergebens die Frau zu erreichen. Zuletzt wurde die Vermisste am Dienstag in einem Supermarkt in der Straße „Zum Neuntagwerk“ in Neunkirchen gesehen. Laut Zeugenhinweisen könnte sie sich zuletzt fußläufig im Bereich des Busbahnhof aufgehalten haben.

So wird die Vermisste aus Neunkirchen in Bayern beschrieben

165 cm

schlank, zierlich

kinnlange braune Haare

spricht gebrochenes Deutsch

keine Hinweise zur Kleidung

Suche nach vermisster Frau: Polizei Oberfranken bittet um Zeugenhinweise

„Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt der Vermissten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Tel.-Nr. 09191/70900 in Verbindung zu setzen“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. (kam)

