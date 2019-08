Überfallartige Vergewaltigung nach Volksfest - jetzt hat die Polizei eine dringende Bitte

Nach einem Barbesuch ist die Frau am frühen Sonntagmorgen auf dem Heimweg gewesen, als die Täter zuschlugen. Die Polizei bittet jetzt um Videos und Fotos aus der Bevölkerung.

Update vom 14. August 2019: Die Polizei bittet um dringende Mithilfe der Bürger. Nach der überfallartigen Vergewaltigung einer 52-Jährigen in Neuötting, ist die Polizei noch immer auf der Suche nach den beiden Tätern. Die Frau war am Abend vor der Tat auf dem Neuöttinger Volksfest und in der Shishabar, die an das Volksfest angrenzt. Jetzt bittet die Polizei dringend um Foto-, Video- oder Tonaufnahmen von Volksfest und Shishabar.

Wer entsprechende Aufnahmen von Volksfest oder Shishabar in der Zeit von Samstagabend 22 Uhr und Sonntagmorgen 4 Uhr hat, kann sie der Polizei über ein Upload Formular zukommen lassen. Sollte das Hochladen über das Formular nicht funktionieren, bittet die Polizei die Bürger sich mit ihren Fotos und Videos an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.

Zwei Unbekannte vergewaltigen 52-Jährige auf Nachhauseweg - dann findet Autofahrer die Frau

Erstmeldung vom 13. August 2019: Neuötting/Landkreis Altötting - Am frühen Sonntagmorgen ist eine 52-Jährige auf dem Nachhauseweg von zwei Unbekannten vergewaltigt worden. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Gegen fünf Uhr früh war die Frau nach einem Barbesuch zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als zwei Männer sie überwältigten. Wie die Frau gegenüber der Polizei schilderte, müssen ihr die Unbekannten zuvor gefolgt sein.

Die 52-Jährige wollte auf der Knoventstraße von Neuötting in Richtung Altötting gehen. Im Bereich westlich des Kieswerks zogen die Unbekannten sie in eine Grünfläche neben der Straße und vergingen sich an ihr. Nach der Tat flüchteten die beiden Männer in unbekannter Richtung.

Ein Autofahrer fand das Opfer wenig später und fuhr die 52-Jährige nach Hause, von wo aus die Polizei verständigt wurde. Die traumatisierte Frau kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Neuötting/Altötting: Nach Vergewaltigung - Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Nach der Meldung der Vergewaltigung waren von der Polizeiinspektion Altötting Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden. Die beiden Täter konnten aber nicht gefunden werden. Die Beamten bitten dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer am frühen Sonntagmorgen, 11. August gegen 5 Uhr, im Bereich des Gewerbegebietes „Am Hergraben“ oder im Bereich des Tatortes an der Konventstraße etwas Verdächtiges gesehen hat oder aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise liefern kann, möchte sich unter der Telefonnummer (08631) 36730 bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn melden.

Neuötting/Altötting: Von zwei Männern vergewaltigt - Täterbeschreibung

Beide Täter sollen dunkelhäutig und etwa Mitte 20 sein. Einer sei etwa 175 Zentimeter groß, habe eine schmächtige Figur und auffallend große Schneidezähne. Er soll eine schwarz-weiße Kappe, ein rot-schwarz kariertes Hemd und eine schwarze Hose mit Löchern im Kniebereich getragen haben.

Der zweite Täter soll etwas kleiner als sein Mittäter sein. Er ist nach den Angaben der Frau ebenfalls eher schmächtig, habe schwarze, krause Haare und trug zur Tatzeit dunkelblaue Kleidung.

In Bamberg verurteilte das Landgericht nun einen Mann. Er hatte einen Neunjährigen vergewaltigt - mehrfach. Ende Juli ist in Burghausen eine 18-Jährige auf dem Heimweg vergewaltigt worden. Die Staatsanwaltschaft konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Bleibt er bis zum Prozess in Haft? Darüber berichtet *Merkur.de.

