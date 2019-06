Schulbus-Unglück: Hubschrauber im Einsatz, über 27 Verletzte

In Neuötting ist ein vollbesetzter Schulbus mit einem Lastwagen zusammen geprallt. Es gibt mehrere Verletzte, darunter auch Schüler. Insgesamt sollen 27 Menschen zu Schaden gekommen sein.

Update vom 27. Juni 2019, 16.39 Uhr: Bei einem Unfall mit einem Schulbus und einem Lastwagen im oberbayerischen Neuötting (Landkreis Altötting) wurden 27 Menschen verletzt - davon eine Person schwer. Wie viele Kinder verletzt wurden, konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht sagen. Zur Betreuung aller Betroffenen - vor allem der Kinder - waren am Nachmittag mehrere Kriseninterventionsteams an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten am Nachmittag an. Auch die Unfallursache war zunächst unklar. Zur Klärung des Unfallhergangs und der -ursache war nach Angaben des Sprechers ein Gutachter vor Ort.

Schulbus-Unglück: Über 27 Menschen verletzt

Update vom 27. Juni 2019, 16.04 Uhr: Bei einem Unfall zwischen einem Schulbus und einem Lkw sind im oberbayerischen Neuötting (Landkreis Altötting) 27 Menschen verletzt worden - darunter auch Kinder. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde eine Person schwer verletzt. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten zunächst noch an. Ein Sprecher der Polizei sprach von einem Großeinsatz. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Schulbus-Unglück in Neuötting: Busfahrer schwer verletzt, Schüler eingeklemmt

Originalmeldung vom 27. Juni 2019, 15.10 Uhr: Neuötting - Bei einem Unfall zwischen einem vollbesetzten Schulbus und einem Lastwagen sind im oberbayerischen Neuötting (Landkreis Altötting) mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Ein Sprecher der Polizei sprach von einem Großeinsatz am Donnerstag und einer unübersichtlichen Lage. Details waren zunächst unklar.

Ersten Informationen zufolge wurde der Busfahrer dabei schwer verletzt, ein Schüler wurde eingeklemmt, ist aber laut Polizei wohlauf. Mehrere Schüler wurden laut Polizei verletzt.

Schulbus-Unglück: Polizei und Feuerwehr sind vor Ort - Landratsamt hat Bitte an betroffene Eltern

Feuerwehr und Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch vier Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Der genaue Unfallhergang ist zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte der Busfahrer noch ins Bankett auszuweichen, er konnte einen Zusammenprall mit dem Laster aber nicht mehr verhindern.

Fotostrecke: Schulbus-Unglück: vier Hubschrauber im Einsatz, es gibt Schwerverletzte Zur Fotostrecke

Wie das Online-Portal der Passauer Neuen Presse mitteilt, bittet das Landratsamt Altötting betroffene Eltern unter Telefonnummer 0 86 71/9 64 40 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen, Auskunft über verletzte Schüler erteilt das Krankenhaus unter Telefonnummer 0 86 71/5 09 11 95, in Kürze wird auch bekannt gegeben in welche Häuser die Kinder verlegt wurden.

dpa/joho

