Mega-Entdeckung im Bayerischen Wald - Es ist in ganz Europa selten

Kaum noch Exemplare in Europa

Er ist ein lebendes Fossil. Ein Urzeit-Pilz wurde jetzt im Böhmerwald in Bayern entdeckt. Das seltene Gewächs kommt sonst eigentlich nur in südlicheren Regionen vor.

München/Neuschönau - Es glich fast schon einer Sensation, als eine Familie aus Neuschönau im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau* auf ihrer Wiese das blauviolette Fossil aus einer anderen Zeit entdeckte. Zum ersten Mal wurde diese an eine Meeres-Koralle erinnernde Pilzart in dieser Region entdeckt.

Neuschönau: Seltene Pilzart gab es schon zur Zeit der Dinosaurier

Etwa fünf Zentimeter misst die große Wiesenkoralle. Sie hört auf den niedlich klingenden Namen blauviolettes Korallen-Ärmchen. Und bislang ist der Pilz einzigartig im Böhmerwald. Es ist eine vom Aussterben bedrohte Pilzart, die erstmals hier entdeckt wurde, teilte die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald mit. Neben dem Fundort in Neuschönau in der Nähe des Nationalparks gibt es in ganz Bayern wohl nur sechs weitere Vorkommen.

Aber auch im restlichen Europa ist das Korallen-Ärmchen selten geworden, weiß Nationalparkmykologe Peter Karsch. Es wurde aber auch schon in Asien, Indien, Australien, Neuseeland sowie Nord- und Südamerika gefunden. Für den Pilz-Experten Karsch ist das ein Indiz, dass es sich um ein lebendes Fossil aus dem Urkontinent Pangaea handeln könne. Der Superkontinent existierte vor mehreren hundert Millionen Jahren und vereinte alle bekannten Kontinente in einer Masse. Im selben Zeitraum ereignete sich das große Massenaussterben am Ende des Perm und die evolutionäre Entwicklung der Dinosaurier.

Neuschönau: Auftauchen des Korallen-Ärmchens ist ein Zeichen für artenreiche Biotope

Pilz-Experte Karsch geht davon aus, dass das Urzeit-Gewächs schon immer im Böhmerwald wuchs. Nur bislang hatte es noch niemand entdeckt. Die Region südlich des Bayerischen Walds zählt eigentlich auch nicht zu dem üblichen Verbreitungsgebiet des Pilzes. Er kommt beispielsweise häufiger in den Lorbeerwäldern auf den Kanarischen Inseln vor.

Gedeihen konnte der seltene Pilz wohl nur, weil die Familie aus Niederbayern eine artenreiche Blumenwiese angelegt hat. Sie leiste damit einen großen Beitrag zur Biodiversität, so Karsch. Der Pilz ist nämlich sehr empfindlich gegenüber hohen Nährstoffeinträgen, zum Beispiel durch Dünger. Er gilt - ähnlich wie Orchideen - als Zeigerart für wertvolle, artenreiche Biotope. Die seien durch intensive Bewirtschaftung selten geworden. (tel/dpa)