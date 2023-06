Neuschwanstein: Crash-Bergung bei Rettung - Kripo sucht Heimatort des Täters in den USA

Von: Markus Christandl

Teilen

Auf diesem Pfad lockte der Mann die Frauen zum Abgrund. © Christandl

Der Schock über das Verbrechen bei Schloss Neuschwanstein sitzt tief. Mittlerweile werden mehr und mehr Einzelheiten bekannt. Doch ist noch nicht klar, aus welchem Bundesland der Vereinigten Staaten der mutmaßliche Täter stammt.

Das Verbrechen von Schloss Neuschwanstein schockt ganz Deutschland und löst auch international. Betroffenheit aus Am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr hat ein US-Amerikaner (30) zwei junge Frauen (21 und 22) nahe der berühmten Marienbrücke in die Pöllatschlucht gestoßen. Die Jüngere kam ums Leben, ihre Freundin erlitt schwere Verletzungen. Zuvor hatte der Mann die Touristinnen – sie kamen ebenfalls aus den USA – angesprochen und sie auf einen verborgenen Pfad gelockt.

Dort kam es dann zu dem Angriff: Zunächst ging er dier jüngere der Freundinnen an, als die andere dazwischenging, wurde diese den Abhang hinunter gestoßen. Sie kam nach einem Fall von 50 Metern zum Liegen. Dann ging er die 21-Jährige an, es kam dabei auch zu einem sexuellen Übergriff. Im Verlauf der Attacke wurde die 21-Jährige ebenfalls in die Schlucht geschleudert. Die junge Frau starb später, ihre Begleiterin überlebte. Der Angreifer flüchtete, wurde aber kurz danach festgenommen. Gegen 16.15 Uhr wurde die Marienbrücke wieder für Besucher freigegeben.

Crash-Bergung beim Rettungseinsatz

Mittlerweile ist die Spurensicherung am Tatort abgeschlossen. Am Donnerstag wurde der 30-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, wo er laut des Kemptener Oberstaatsanwalts Thomas Hörmann Angaben zu Sache gemacht hat. Gegen den US-Amerikaner wird nun ermittelt wegen Mordes, versuchten Mord und wegen eines Sexualdelikts. Der Inhalt dieser Angaben vor dem Amtsgericht wurde nicht kommuniziert. Gegenüber den Ermittlern der Polizei schwieg der 30-Jährige jedoch.

Nur wer ist der der Mann mit dem beigen Baseball-Cap, dessen Brutalität nicht zu fassen ist? Woher genau er aus den USA kommt, aus welchem Bundesstaat, wird derzeit auch über das US-Generalkonsulat geklärt. „Wir verifizieren zurzeit, welchen konkreten Wohnort er in den USA hat“, sagte Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Sicher ist, der Mann gilt wie seine Opfer als Tourist, sein Einreise-Stempel im Pass datiert auf Anfang Juni. Nach Informationen soll der Allgäuer Zeitung soll er in einer Pension in Oberstdorf gewohnt haben, die beiden Frau in einem Hotel in München.

Bei deren Rettung soll laut Allgäuer Zeitung eine sogenannte Crash-Bergung (auch Sofortbergung) angewandt worden sein. Bei dieser Art der Hilfe wird auch in Kauf genommen, dass der Patient weitere Verletzungen erleidet, denn oberste Priorität hat, dass die Person möglichst schnell gerettet wird, um sein Leben zu erhalten. Das passiert etwa nach Explosionen. Für eine schonende Rettung bleibt wegen akuter Lebensgefahr keine Zeit.