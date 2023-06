Neuschwanstein: Mann attackiert Frauen - eine stirbt

Der Mariensteg vor Schoss Neuschwanstein: Hier geschah die Tat. © Karl-Josef Hildenbrand/ dpa

Vor Schloss Neuschwanstein hat sich am gestrigen Mittwoch eine unfassbare Tat ereignet: Ein Mann hat zwei Frauen auf dem Mariensteg in die Schlucht geworfen. Er hatte eine der beiden sexuell belästigt. Eine der beiden Frauen starb.

Die Marienbrücke vom Tal der Pöllat aus gesehen: Von der Brücke zum Boden beträgt der Höhenunterschied 90 Meter. © H.Tschanz-Hofmann via www.imago-images.de

Schwangau - Eine sexuelle Attacke auf eine Frau endete am Mittwoch, 14. Juni, mit einer Toten und einer Schwerverletzten: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kempten begegnete auf der Marienbrücke, die in 90 Meter Höhe über den Bergbach Pöllat führt, ein 30-jähriger Mann zwei Touristinnen, eine 21, die andere 22 Jahre alt. „Es kam zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff gegen eine der beiden Frauen“, so der Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Kempten, Thomas Hörmann, zu unserer Redaktion.

Mann attackiert Frau an Schloss Neuschwanstein - Frauen stürzen in die Tiefe

„Eine der beiden Frauen wollte der anderen helfen, es kam zu einem Gerangel“, so Hörmann weiter. „Während dieses Gerangels hat der Mann die Frau gestoßen, sie stürzte den Abhang hinunter.“ Auch die zweite Frau sei in die Tiefe gestürzt. Die jüngere Touristin kam Hörmann zufolge zu Tode, die zweite sei schwer verletzt worden. Über die Herkunft des mutmaßlichen Täters und der Opfer gab es zunächst keine Angaben.

Mann nach Angriff auf Frauen bei Schloss Neuschwanstein gefasst

Der Mann soll zunächst geflohen sein, dann wurde er aber gefasst. Er befindet sich seitdem in Gewahrsam. Zum Tathergang seien noch keine Angaben möglich, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Im Laufe des Donnerstags wollten die Ermittler noch eine Pressemitteilung veröffentlichen. Laut Allgäuer Zeitung waren 25 Polizeistreifen, ein Rettungshubschrauber sowie zwei Polizeihubschrauber im Einsatz. Auch die Bergwacht war demnach an der Aktion beteiligt.

