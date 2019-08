Streit eskaliert: Frau geht mit Axt auf Mieterin los - drastische Konsequenz droht

Mietstreitigkeiten in Mittelfranken sind völlig aus dem Ruder gelaufen. Bei dem handgreiflichen Streit wurde eine 49-jährige Frau mit einer Axt verletzt.

Neustadt/Aisch - Zwei Frauen, ein Mietstreit und eine Axt - das waren die Mischung, die zu einem Drama mit einer Verletzten in einem Haus in der Innenstadt von Neustadt an der Aisch (Bayern) geführt haben.

Der Streit zwischen den Hausbewohnern, der sich bereits am vergangenen Wochenende ereignete, war derart eskaliert, dass eine 49-jährige Mieterin Verletzungen durch eine Axt erlitt. Wie die Polizei Mittelfranken mitteilte, sitzt eine 57 Jahre alte Frau derzeit in Untersuchungshaft.

Neustadt/Aisch: Streit eskaliert, plötzlich holt eine Frau eine Axt

Dem tätlichen Axt-Angriff in Mittelfranken war offenbar bereits ein Streit der beiden Frauen um Mietangelegenheiten vorausgegangen. Gegen 16.00 Uhr am vergangenen Sonntag, 25. August liefen die Zwistigkeiten zwischen der 57-jährigen Vermieterin und ihrer 49 Jahre alten Mieterin in Neustadt an der Aisch dann völlig aus dem Ruder: Die Vermieterin ging unvermittelt in ihrer Wohnung, um eine Axt zu holen.

Mit der ging die Vermieterin aus Neustadt an der Aisch auf die jüngere Frau los und schlug auf sie ein. Bei dem Versuch, die Axthiebe der 57-Jährigen abzuwehren, erlitt die Mieterin mehrere Schnittverletzungen. Die aggressive Angreiferin zog sich nach der Attacke wieder in ihre Wohnung zurück. Dort wurde sie auch von einer Polizeistreife angetroffen, die die mutmaßliche Täterin verhaftete und mitnahm.

Angriff mit der Axt: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei Mittelfranken wurde wegen des Axt-Angriffs von der Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen die 57 Jahre alte Frau gestellt. Sie wurde daraufhin einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen sie einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ.

Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und sitzt dort in Untersuchungshaft. Das Verfahren läuft.